Angel Witch: unterschreiben weltweiten Deal mit Metal Blade Records

Metal Blade Records verkünden stolz, einen weltweiten Plattenvertrag mit Angel Witch abgeschlossen zu haben!

Angel Witchs selbst betiteltes Debütalbum von 1980, das bei Bronze Records erschien, verursachte ein sprichwörtliches Erdbeben, das sowohl die Doom- als auch die Thrash- und Death-Metal-Szenen nachhaltig erschütterte. Heute fast vier Jahrzehnte später sind und bleiben sie die Hüter eines Stils, der über seine Entstehungszeit und Urform hinaus Bestand hat. Die gegenwärtige Besetzung ist seit elf Jahren stabil und veröffentlichte 2012 das gefeierte Album As Above, So Below. Dessen lang ersehnter Nachfolger wird nun endlich im Winter 2019 bei Metal Blade erscheinen.

Angel Witch kommentieren: „Kaum zu fassen, dass seit der Aufnahme unserer letzten LP fast zehn Jahre ins Land gezogen sind. Wir freuen uns riesig, eine neue, fertige Platte in der Hinterhand zu haben, in der sich die Hingabe und Chemie widerspiegeln, die wir mit diesem mordsmäßigen Line-Up während der letzten zweieinhalb Jahre erleben durften. Auf der Suche nach einem neuen Label wussten wir, dass es jemand sein musste, der genauso leidenschaftlich bei der Sache ist, wie wir selbst, und obwohl es bis zur Veröffentlichung noch eine Weile dauert, sind wir uns sicher, genau das in der Metal Blade-Familie gefunden zu haben. Die Firma kennt unseren Hintergrund genau, gibt uns behutsam kreative Tipps und legt eine scheinbar unendliche Geduld an den Tag, kann aber auch klipp und klar fragen: ‚Jungs, glaubt ihr im Ernst, dass das funktionieren wird?‘, wenn wir uns mal wieder verzetteln. Das hat die Songs, die im verregneten Leeds aufgenommen wurden, noch einmal deutlich aufgewertet und zu einem richtigen Angel Witch-Album gemacht. Was soll man auch sonst von einem internationalen Unternehmen erwarten, das komplett aus beinharten Metallern besteht?“

Vor der Veröffentlichung des kommenden Albums, geben Angel Witch den Fans die Möglichkeit, vorab neue Musik zu hören, in Form einer exklusiven Kassette. Mit Pro-Tape und einem kopierten Inlay ist die Veröffentlichung auf 100 handnummerierte Exemplare limitiert und exklusiv über Gleam erhältlich. Hier geht es zum Gewinnspiel: gleam.io

Angel Witch kommentieren: „Weil der Opener der Platte auf ein paar Riffs, Melodien und Strukturen eines Stücks beruht (nicht zu vergessen der Titel, den wir euch noch nicht nennen dürfen), das Mitte der 80er auf einem Live-Tape von uns kursierte, bot sich die Idee an, die Nummer auf ein paar Kassetten zu vervielfältigen und so für euch verfügbar zu machen. Falls ihr eine gewinnt, stellt sie auf eure Tape-Liste und verbreitet sie weiter. And please send back my stamps!“

Weitere Angel Witch News folgen demnächst!

Angel Witch Line-Up:

Kevin Heybourne – vocals, lead guitar

Jimmy Martin – rhythm guitar

Will Palmer – bass

Fredrik Jansson Punkka – drums

Angel Witch online:

https://www.facebook.com/angelwitchofficial

https://www.instagram.com/angelwitchofficial

https://twitter.com/angelwitchuk

http://www.angelwitchcoven.com

Kommentare

Kommentare