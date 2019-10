Annisokay: Dave Grunewald trennt sich

Am Montag gaben Annisokay und Frontmann Dave Grünewald auf den sozialen Medien bekannt, dass er die Band verlässt.

Hier könnt ihr sein mit einem Hashtag versehenes Statement nachlesen:

Hallo Freunde,

ich muss Euch leider mitteilen, dass ich ab sofort kein Teil der Band Annisokay mehr bin, wir hatten viele tolle Jahre, viele tolle Erfahrungen und Erlebnisse. Ein prägendes Kapitel meines Lebens wird nun geschlossen. Um Gerüchten oder so entgegenzuwirken, wir haben keinen Streit oder ähnliches, wir haben diese Entscheidung lang und ausführlich besprochen und haben uns nicht leichtfertig für diesen Schritt entschieden. Ich danke Annisokay, Teil meiner Reise gewesen zu sein. Doch diese Reise geht nun für mich alleine weiter.

Auf der Bühne zu stehen und Eure Energie zu spüren ist das beste Gefühl, was ich kenne, aus diesem Grund verspreche ich Euch, 2020 komme ich wieder!

#REBORN2020

Seit 2011 besetzte Dave den Posten als Shouter bei der Metalcore Formation. Ein wenig Trost findet man zumindest schon mal darin, dass sie im Guten auseinandergehen.

Auf diese Nachricht stellen sich natürlich einige Fragen, die uns die Band so bald wie möglich beantworten will. In ihrem Statement steht geschrieben, dass es das Ende einer Ära ist, aber genauso der Beginn eines neuen Kapitels, denn wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Somit kündigen sie für kommendes Jahr das fünfte Album an und versprechen die volle Bandbreite von Annisokay.

Trotz einer Träne im Auge können wir also dennoch getrost in die Zukunft blicken. Aber erst mal sind wir gespannt darauf, was aus den bereits angekündigten Konzerten wird, denn es stehen noch einige Shows bis zum Ende des Jahres an, bei der sie unter anderem als Main Support für die Emil Bulls antreten.