Die aus Leipzig/Halle stammenden Metalcore Energiebündel ANNISOKAY starteten gestern ihre »Fully Automatic Tour 2018«! Mit dabei auf dem wilden Ritt sind I SET MY FRIENDS ON FIRE und RISING INSANE.

»Fully Automatic Tour 2018«

w/ I SET MY FRIENDS ON FIRE and RISING INSANE

18.10. UK London – O2 Academy Islington

19.10. UK Birmingham – Asylum

25.10. D Berlin – Musik & Frieden

26.10. D Osnabrück – Bastard Club

27.10. D Cologne – MoreCore Festival

30.10. D Dresden – Scheune

31.10. D Nuremberg – Z-Bau

01.11. D Hanover – MusikZentrum

02.11. D Hamburg – Logo

03.11. D Bochum – Matrix

08.11. D Stuttgart – Universum

09.11. D Munich – Backstage

10.11. A Vienna – Flex

15.11. D Saarbrücken – Garage

16.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal

17.11. D Leipzig – Täubchenthal

Tickets gibt es hier: http://geni.us/AnnisokayTour

Die Band hat mit ihrem neuen Album »Arms« #26 in den offiziellen Deutschen Album-Charts erreicht!

Bestellt euch »Arms« hier: http://geni.us/AnnisokayArms

„Deutschland und Halle an der Saale dürfen sich freuen, eine derart brachiale wie kompositorisch talentierte Metalcore-Kapelle, die gerade ihre erste US-Tour hinter sich gebracht hat, präsentieren zu können.“

Metal Hammer

„Wer das aktuelle PARKWAY DRIVE-Album abfeiert, der wird „Arms“ geradezu vergöttern. ANNISOKAY setzen sich hiermit selbst die Krone auf, perfektionieren ihren Sound und hieven den heimischen Metalcore auf ein neues Level.“

EMP

Schaut ‚Sea Of Trees‘ hier: https://youtu.be/e43DQ6SPQhY

Seht ‚Coma Blue‘ hier: https://youtu.be/KZ5yRimm13s

Seht ‚Unaware‘ hier: https://youtu.be/g2K18JkroFs

Kommentare

Kommentare