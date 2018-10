Hiermit geben wir unseren Freitagsheadliner bekannt: Seit Jahren ein Garant für brillanten, hochspannenden und vor allem eigenständigen Black Metal haben es MGLA zu einer der wichtigsten Genre-Bands seit der Jahrtausendwende gebracht – und das gänzlich ohne Extravaganzen, Werbebudgets und abseitigem Theater. Bei dem Kernduo M. und Darkside sowie ihrer Livebesetzung geht es einzig und allein um reine musikalische und inhaltliche Essenz, was in Meisterwerke wie „Exercises In Futility“ und „With Hearts Toward None“ gipfelte. In wenigen Wochen werden MGLA ihr neues Album veröffentlichen. Hiermit verkünden wir mit Stolz, dass die Band unser Festival zum Ort ihres ersten Livekonzerts zum neuen Longplayer auserkoren hat! „Walk this path – Now and forever!“

Kommentare

Kommentare