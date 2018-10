Nailed To Obscurity: Veröffentlichen neues Album »Black Frost« am 11. Januar 2019!

Die deutschen Melodic Death/Doom Metaller NAILED TO OBSCURITY freuen sich, heute endlich die Veröffentlichung ihres Nuclear Blast-Debüts, das den Namen »Black Frost« trägt, bekanntgeben zu können. In die Läden kommen wird das Werk am 11. Januar 2019 – passend zum Start ihrer Europatour mit AMORPHIS, SOILWORK und JINJER (s.u.). Das Werk bietet sieben brandneue Longtracks, die den Hörer mit ihrer beeindruckenden Atmosphäre in eine andere Welt eintauchen lassen, ohne jedoch den bandeigenen Sound aufzugeben.

Die Band kommentiert: „Frust, Schmerz, Angst und Wut tragen wir oft so lange mit uns herum, bis es zu spät ist. Wie schwarzer Frost, der Schiffsaufbauten derart beschwert, dass das Schiff zu kentern droht, laden wir den Ballast als finstere Bürde auf uns. Genau diese unterdrückten Emotionen stehen im Zentrum von »Black Frost«, dem für uns nächsten logischen Schritt nach »King Delusion«. Die neuen Songs tragen dabei zum einen deutlich unsere Handschrift als Band, sind aber auch offener und facettenreicher denn je ausgefallen. Wir können es nicht erwarten, unser Nuclear Blast-Debüt endlich veröffentlichen zu können und »Black Frost« danach im Januar/Februar live auf die Bühne zu bringen!“

Aufgenommen wurde »Black Frost« gemeinsam mit Produzent V. Santura (u.a. TRIPTYKON, DARK FORTRESS, BARREN EARTH, OBSCURA) im Woodshed Studio (bei Landshut), während sich Santiago Caruso erneut um die Gestaltung des Artworks gekümmert hat.

Caruso erklärt: „Über all die Zeitalter hinweg haben diverse Erkenntnisse über den Organismus – getrieben von der Angst der Ungewissheit – eine Art gefrorene Substanz über ebenjenen verteilt: Dank des richtigen Ausrichtens des Blickfelds ist es gelungen, das Mysterium unseres Organismus‘ mit frostigen Malen zu benetzen und den Zustand unseres wahren Ichs mit dem lähmenden Mantel des schwarzen Frosts zu bedecken. Nun ist es an der Zeit, ein tiefes Grollen von uns zu geben, ein loderndes Gedicht, um diesen hinfortschmelzen zu lassen.“

»Black Frost« – Tracklist:

01. Black Frost

02. Tears Of The Eyeless

03. The Aberrant Host

04. Feardom

05. Cipher

06. Resonance

07. Road To Perdition

Ein erster musikalischer und visueller Vorgeschmack folgt schon bald, der Vorverkauf beginnt ebenfalls in Kürze…!

NAILED TO OBSCURITY live:

w/ AMORPHIS, SOILWORK, JINJER

11.01. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

12.01. NL Nijmegen – Doornroosje

13.01. D Hamburg – Markthalle

14.01. DK Kopenhagen – Amager Bio

15.01. S Stockholm – Fryshuset

16.01. N Oslo – Rockefeller Music Hall

18.01. D Hannover – Capitol

19.01. D Leipzig – Hellraiser

20.01. PL Krakau – Klub Kwadrat

22.01. RO Bukarest – Arenele Romane

23.01. BG Sofia – Universiada Hall

25.01. H Budapest – Barba Negra Music Club

26.01. A Wien – Ottakringer Brauerei

27.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava – Majestic Music Club

29.01. D Berlin – Kesselhaus

30.01. D München – Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind – MusicHall

02.02. D Köln – Essigfabrik

03.02. B Antwerpen – Trix Muziekcentrum

04.02. UK London – Electric Ballroom

06.02. F Paris – Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse – Le Bikini

08.02. E Madrid – Mon

09.02. E Barcelona – Salamandra

10.02. F Lyon – Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

13.02. D Wiesbaden – Schlachthof

14.02. D Saarbrücken – Garage

15.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln – Z7

16.03. D Vechta – Assault of the Undead Vol. 3 *NEU*

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

