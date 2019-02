Am Donnerstag veröffentlichte Japan’s führende Heavy Metal Band Anthem ein Lyrics-Video zu ihrem neueingespielten Hit Immortal Bind, ein temporeicher Song, der einen guten Eindruck von der Enrgie vermittelt, die in Nucleus steckt.

Seht euch das Video hier an:

Holt euch die digitale Single hier: http://nblast.de/AnthemImmortalBind

Außerdem könnt ihr Anthems’s neueingespieltes Greatest Hits Album Nucleus in den Formaten 2CD und 2LP unter folgendem Link vorbestellen: http://nblast.de/AnthemNucleus

Die Tracklist liest sich folgendermaßen:

01. Immortal Bind

02. Black Empire

03. Overload

04. Stranger

05. Linkage

06. Eternal Warrior

07. Ghost In The Flame

08. Venom Strike

09. Awake

10. Omega Man (Instrumental)

11. Pain

12. Echoes In The Dark

13. Unbroken Sign

Bonus Live CD:

01. Gypsy Ways (Win,Lose Or Draw)

02. Love In Vain

03. Bad Habits Die Hard

04. Legal Killing

05. Cryin‘ Heart

06. Silent Child

07. Midnight Sun

08. Shout It Out!

09. Final Risk

10. Night Stalker

