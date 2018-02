Das Team des Dong Open Air 2018 gab am Montag folgendes bekannt:

Liebe Dong-Gemeinde,

diese Nachricht hätten wir euch und uns gerne erspart. Wir bedauern es sehr, dass Anthrax ihre sämtlichen Europatermine ohne Ausnahme und inkl. der Show auf dem Dong absagen. Folgender Wortlaut erreichte uns von ihrer Agentur:

“Unfortunately, Anthrax announces it has to cancel its upcoming European tour due to scheduling conflicts. The band members sincerely apologise to all of their fans and hope to see them very soon.”

„Leider lassen Anthrax mitteilen, dass sie ihre kommende Europa-Tour aufgrund von Terminkonflikten absagen müssen. Die Band-Mitglieder entschuldigen sich aufrichtig bei all ihren Fans und hoffen sie bald zu sehen.“

Die Nachricht erreichte uns ohne Vorwarnung, mehr Informationen haben wir leider nicht und auch das Nachholen der Shows wurde nicht in Aussicht gestellt.

Wir möchten es mit dem Big Lebowski halten:

„Manchmal verspeist man den Bären… und manchmal wird man eben vom Bären verspeist.“

Aber keine Sorge, kein Slot wird unbesetzt bleiben und die nächsten Acts für 2018 werden sich bald zum Line-Up gesellen!

Wir sind dran,

euer Dong Team