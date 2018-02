Slayer haben am 23. Januar 2018 bekanntgegeben, dass sie ihre 37-jährige Karriere mit einer letzten Welttournee beenden werden. Doch bevor die Band diese am 10. Mai startet, haben sich Tom Araya, Kerry King, Gary Holt und Paul Bostaph zusammengesetzt, um über ihre umfangreiche Geschichte zu sprechen. Hier gibt es Episode 1 zu sehen:



Beim ersten Abschnitt von Slayers letzter Welttour in Nordamerika werden Lamb Of God, Anthrax, Behemoth und Testament mit dabei sein. Alle bestätigten Termine findet Ihr unten.

Slayer

w/ Lamb Of God, Anthrax, Behemoth, Testament

10.05. USA San Diego, CA – Valley View Casino Center

11.05. USA Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre *AUSVERKAUFT*

13.05. USA Sacramento, CA – Papa Murphy’s Park

16.05. CDN Vancouver, BC – Pacific Coliseum

17.05. CDN Penticton, BC – South Okanagan Events Centre

19.05. CDN Calgary, AB – Big Four *AUSVERKAUFT*

20.05. CDN Edmonton, AB – Shaw Conference Centre *AUSVERKAUFT*

22.05. CDN Winnipeg, MB – Bell MTS Place

24.05. USA Minneapolis, MN – Armory *AUSVERKAUFT*

25.05. USA Chicago, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

27.05. USA Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill *AUSVERKAUFT*

29.05. CDN Toronto, ON – Budweiser Stage *AUSVERKAUFT*

30.05. CDN Laval, QC – Place Bell *AUSVERKAUFT*

01.06. USA Uncasville, CT – Mohegan Sun *AUSVERKAUFT*

02.06. USA Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

04.06. USA Reading, PA – Santander Arena *AUSVERKAUFT*

06.06. USA Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

07.06. USA Cleveland, OH – Blossom Music Center

09.06. USA Pittsburgh, PA – KeyBank Pavilion

10.06. USA Bristow, VA – Jiffy Lube Live

12.06. USA Virginia Beach, VA – VUHL Amphitheater

14.06. USA Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

15.06. USA Orlando, FL – Amphitheater

17.06. USA Houston, TX – Smart Financial Centre *AUSVERKAUFT*

19.06. USA Dallas, TX – The Bomb Factory *AUSVERKAUFT*

20.06. USA Austin, TX – Austin360 Amphitheater

21. – 24.06. IS Reykjavík – Secret Solstice Festival

