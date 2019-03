Nachdem sie auf der Abschiedstour von Slayer im November/Dezember 2018 wie ein zweiter Headliner gefeiert wurden, kehren Anthrax im Sommer 2019 wieder nach Deutschland zurück. Neben zwei weiteren Shows mit Slayer am 13. Juni 2019 in Leipzig in der Arena und am 3. August 2019 in Balingen auf dem Messegelände treten Anthrax in folgenden Städten auf: am 8. Juni 2019 in Frankfurt in der Batschkapp, am 26. Juni 2019 in Hannover im Capitol, am 6. August 2019 in München im Backstage Werk und am 7. August 2019 in Dresden im Alter Schlachthof. Support bei allen Konzerten sind Alien Weaponry aus Neuseeland.

08.06.2019 Sa. Frankfurt – Batschkapp

26.06.2019 Mi. Hannover – Capitol

06.08.2019 Di. München – Backstage Werk

07.08.2019 Mi. Dresden – Alter Schlachthof

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 6. März 2019. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

