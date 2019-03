Velvet Volume: veröffentlichen neues Video zu „I Think I Need You“

Velvet Volume: veröffentlichen neues Video zu „I Think I Need You“

Das aus drei dänischen Schwestern bestehende Rock Trio Velvet Volume, hat ihr neues bildgewaltiges Video zur Single I Think I Need You veröffentlicht. Das Video transportiert die Dynamik und Power der drei Frauen wie man sie von ihren Live Auftritten kennt.

„‚I Think I Need You‘ ist einer der ersten Songs, den wir je geschrieben haben. Deshalb haben wir beschlossen, dass das Video unser gegenwärtiges Selbst widerspiegeln soll, indem wir einen alten Song mit neuen Visuals versehen„, sagt die Band. „Wir haben die wunderschönen japanischen Kirschblüten in das Video integriert, genau wie wir diese auch bei unseren Live-Auftritten verwenden. Dieses Musikvideo spiegelt also eine Version unserer Live-Show wider – eine utopische ‚Traumversion‘. Unsere Bühnenperformance ist immer eine Spiegelung der Phase, in der wir uns gerade befinden und gibt uns die Möglichkeit uns als Künstler auszudrücken. Daher haben wir uns entschieden, das auf unser Video zu übertragen.“

Yamaha Guitars warf einen Blick hinter die Kulissen des Videodrehs und sprach mit Leadsängerin Noa über ihr Rig. Hier gibt es das Interview zu sehen.

Kommentare

Kommentare