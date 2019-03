Atlas hat einen weltweiten Plattenvertrag mit Long Branch Records unterschrieben und befindet sich aktuell im Studio um neues Material aufzunehmen, welches noch 2019 veröffentlicht werden soll. Die finnische Metalcore-Band (oder „Northcore“, wie sie es selbst nennen)hat einen weltweiten Plattenvertrag mitunterschrieben und befindet sich aktuell im Studio um neues Material aufzunehmen, welches noch 2019 veröffentlicht werden soll. Der Sound der Band ist eine Mischung aus heftigen Riffgewittern gepaart mit eingängigen Melodien und eindringlichen Klanglandschaften, die von der Dunkelheit des Nordens inspiriert sind. Bisher veröffentlichte die Band die EP Northern Lights (2016), die Pre-Singles Birthright und The Catalyst (2018) sowie das Debütalbum Primitive (2018).

Die Band spielte in ganz Europa mit Bands wie Monuments, Miss May I, Vola, Kadinja, Adept, Eskimo Callboy, One Morning Left und We Butter The Bread With Butter. Das Debütalbum Primitive kletterte in den finnischen Album-Charts auf Platz 6 und erhielt Lob von Fans und Kritikern gleichermaßen.

Im Moment arbeitet die Band an neuem Material und wird nur eine Handvoll Shows während ihrer Zeit im Studio spielen. Die Band sagt zur Unterschrift: “Wir freuen uns sehr mitteilen zu können, dass wir bei Long Branch Records unterschrieben haben. Sie haben, wie kein anderes Label im Moment, den Finger am Puls der neuen Musik und scheuen sich nicht innovativ zu sein und neue Dinge auszuprobieren. LBR wird uns helfen, Atlas, mit 3 Singles, die später in diesem Jahr veröffentlicht werden, auf die nächste Stufe zu bringen. Das neue Material wird von Buster Odeholm von Impact Studios (Born of Osiris, Sworn In, Humanitys Last Breath) gemischt und gemastert, der auch für den unglaublichen Sound auf Primitive verantwortlich ist. Wir können die Zusammenarbeit kaum erwarten und sind gespannt, was die Zukunft für uns bereithält!”

