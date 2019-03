Metal-Band aus Neuseeland bestätigt Deutschland-Tour Club-Shows in Berlin, Köln, Hamburg und Saarbrücken im Juni 2019 Debüt-Album Tū weiterhin über Napalm Records/Universal im Handel Tickets ab sofort erhältlich.

Im Sommer 2018 tourten sie das erste Mal überhaupt durch Deutschland, hinterließen sowohl auf dem Wacken– als auch auf dem Summer Breeze-Festival einen bleibenden Eindruck, jetzt haben Alien Weaponry ihre erste Headliner-Tour hierzulande angekündigt. Das neuseeländische Teenager-Trio wird in folgenden Städten sein letztjähriges Debüt-Album Tū (Napalm Records/Universal) live vorstellen: am 7. Juni 2019 in Berlin im Musik & Frieden, am 19. Juni 2019 in Köln im Luxor, am 20. Juni 2019 in Hamburg im Uebel & Gefährlich und am 25. Juni 2019 in Saarbrücken in der Garage. Außerdem treten Alien Weaponry zusammen mit Anthrax als Support von Slayer am 3. August 2019 in Balingen auf dem Messegelände sowie als Support von Anthrax auf deren Shows im Juni in Frankfurt und Hannover sowie im August in München und Dresden auf.

Tū Tour 2019

Fr. 07.06.2019 Berlin – Musik & Frieden

Mi. 19.06.2019 Köln – Luxor

Do. 20.06.2019 Hamburg – Uebel & Gefährlich

Di. 25.06.2019 Saarbrücken – Garage

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 6. März 2019. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kommentare

Kommentare