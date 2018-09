Any Given Day: veröffentlichen brandneue Single ‚Savior‘

Any Given Day: veröffentlichen brandneue Single ‚Savior‘

Die Metal Shooting Stars ANY GIVEN DAY aus dem Herzen des Ruhrgebiets haben heute ihre brandneue Single ‚Savior‘ veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album der Band, das Anfang 2019 via Arising Empire veröffentlicht wird.



Die Band kommentiert: “Wir sind sehr stolz endlich unsere erste neue Single ‚Savior‘ vom kommenden Album zu präsentieren! Wir haben unsere volle Energie in diesen Song gesteckt um ein neues Kapitel aufzuschlagen und dabei 100% AGD zu bleiben!



‚Savior‘ ist der Grundstein zum neuen Album und hat uns den weg gewiesen, wohin die Reise geht. Bereits die kleinsten Dinge, die wir tun oder sagen können jemand anderes errettende Hilfe sein. Seid ein SAVIOR!”



Schaut euch ‚Savior‘ hier an:

https://youtu.be/Z1C4lrcQBZw



Holt euch den Song hier: https://AnyGivenDay.lnk.to/Savior



Seit letztem sind ANY GIVING DAY offiziell Teil der Arising Empire-Familie.

Tobbe Falarz von Arising Empire kommentiert: „Da ich im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen bin, verstehe ich genau was die Jungs machen und wie sehr sie musikalisch ins Schwarze treffen! ANY GIVEN DAY ist DIE Modern Metal Band der Stunde und ich bin mega happy, dass wir die Jungs bei ARISING EMPIRE begrüßen dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!“



Die Band kommentiert: „Wir sind wahnsinnig stolz, dass Arising Empire unsere Visionen teilen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunf!t“

Kommentare

Kommentare