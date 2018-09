Die deutsche Epic Death Metal Band KAMBRIUM veröffentlicht das neue Album ‚DAWN OF THE FIVE SUNS‘ am 09. November über NoiseArt Records.

Heute präsentiert die Band nun den offiziellen Videoclip zum Titeltrack „Dawn Of The Five Sun„. Das Video wurde von der deutschen Filmfirma OffToNewAdventures (https://www.facebook.com/pg/offtonewadventures) porduziert und kann hier angeschaut werden:

Die Band kommentiert:

„In „Dawn Of The Five Suns“ dreht sich alles um die uralten, aztekischen Götter, die die Welt regierten. Eine Herrschaft wurde meistens gewaltsam beendet, als ein anderer Gott mit seiner Herrschaft begann. Dieser Song erzählt die Geschichte jedes Zyklus und wie alles zu einem Ende kam.“

Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden: www.dawnofthefivesuns.noiseart.eu

Bestellt Euch das Album digital vor und erhaltet „Dawn Of The Five Suns“ und „Against All Gods“ direkt als Download oder streamt die Songs.

Pünktlich zum VVK-Start des Albums veröffentlichte die Band bereits die erste Single-Auskopplung ‚Against All Gods‘. Der Song kann in Form eines Lyrivideos auf YouTube angesehen und angehört werden:

Mehr über „Dawn Of The Five Suns“:

Album Trailer #1:

Album Trailer #2:

Erstmals in der Bandgeschichte konnte die Band die Möglichkeit ergreifen mit einem echten, 16-köpfigen Männerchor zu arbeiten. Da die Melodieläufe auf „DAWN OF THE FIVE SUNS“ eine bereits hohe Dichte an Ohrwürmern aufweisen, war es nur logisch diese mit noch mehr epischen Stimmen zu perfektionieren. Das musikalische Material ist vielschichtiger, atmosphärischer und erhabener als auf den Vorgängeralben, sodass eine dichte, dschungelartige Stimmung erschaffen wird, um den Hörer mitten in die Mythen und Sagen der Azteken zu katapultieren!

Das fantastische Artwork hat passend dazu wieder Felipe Machado gestaltet, der bereits zusammen mit Blind Guardian, Xandria, sowie Rhapsody Of Fire arbeitete.

„DAWN OF THE FIVE SUNS“ wurde zum größten Teil im renommierten Kohlekeller Studio unter der Leitung von Kristian Kohlmannslehner aufgenommen.

Tracklist:

01 – Forest Hunt

02 – Dawn Of The Five Suns

03 – Against All Gods

04 – Cabrakan, God Of Mountains

05 – Everlasting Resistance

06 – Ghost Shaman

07 – Tribe Of Darkness

08 – Nocturnal Woods

09 – Sacrifices Must Be Made

10 – Blood Soaked Goddess

11 – Lord Of Mictlan

