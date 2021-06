Kambrium: veröffentlichen dritte digitale Single & Musikvideo

Die deutschen Epic-Metaller Kambrium haben die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums Synthetic Era für den 9. Juli 2021 über Reaper Entertainment angekündigt. Gestern präsentierte die Band die dritte digitale Single Ghost Of The Machine. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Musikvideo gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=WGNki7d2LNs



Die Band kommentiert:

„Ghost Of The Machine ist einer unserer epischsten Songs. Wir geben dem Refrain mit einer etwas langsameren Geschwindigkeit genug Raum zum atmen. Zudem ist Ghost Of The Machine die bisher komplexeste Single. Freut euch auf einen Song der euch mit aller Macht in seinen Sog zieht, und gefangen hält!“