Apallic: Releaseshow am Freitag in Emden

Apallic: Releaseshow am Freitag in Emden

Die Emdener Progressive Death Metaller APALLIC werden am Freitag, den 09.06.2017, die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Of Fate And Sanity“ feiern. Das Event findet im Club Alte Post in Emden statt. Mit dabei sind PATH OF BETRAYAL und AUSTIN DEATHTRIP.

Als besonderen Leckerbissen wird es im Anschluss eine Aftershowparty in der APALLIC-Lieblingskneipe, dem Borubon, geben. Dazu sind alle Konzertbesucher herzlich eingeladen. Übrigens: Am Konzerteinlass erhält jeder Besucher ein Bändchen mit dem es auf der Aftershowparty einen GRATIS JÄGERMEISTER geben wird – und fast ebenso gut: APALLIC sind an diesem Abend für die Musik im Bourbon verantwortlich!

Alle weiteren Infos zu APALLIC Findet ihr hier: https://www.facebook.com/Apallic/

Quelle: www.metal-promotions.de

Kommentare

Kommentare