Die britischen Rock’n’Roll-Legenden Def Leppard feiern das 30-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Albums Hysteria mit der Veröffentlichung der Anniversary Edition Hysteria (Remastered 2017 ) auf Bludgeon Riffola/Mercury/Universal Music. Das 1987 erschienene Album Hysteria ist eines der meistverkauften und einflussreichsten Alben der Musikgeschichte und die neu gemasterte Jubiläumsedition erscheint am 4. August 2017 in verschiedenen Formaten – Super Deluxe 5-CD/2-DVD, Deluxe 3-CD, Standard 1-CD und 2-LP auf schwarzem Vinyl Zusätzlich enthält die Reissue B-Seiten, Livetracks und – erstmalig auf CD – das Audio von “In The Round In Your Face (Live)”!

