Arch Enemy: veröffentlichen neue Single & Video “Liars & Thieves” vom kommenden Album “Blood Dynasty”

Die schwedischen Metal-Legenden Arch Enemy stellen ihre neueste Single Liars & Thieves vom kommenden Album Blood Dynasty vor. Die Albumankündigung und der Start der Pre-Order-Phase fielen mit dem Beginn ihrer Europa-Co-Headline-Tour Rising From The North mit In Flames am 3. Oktober in Glasgow zusammen.

Während der Tour performten Arch Enemy Liars & Thieves bereits live, nun haben auch alle anderen Fans weltweit endlich die Möglichkeit, einen weiteren Song vom neuen Album zu hören:

Liars & Thieves vermittelt eine eindrucksvolle Botschaft von Widerstandskraft und innerem Kampf, verpackt in heftigem Melodic Death Metal mit intensivem Text über den Kampf gegen Verrat und das Ertragen von Leid.

Michael Amott sagt über die Single und das Video: “Our second single from Blood Dynasty is here! Liars & Thieves is a fast, heavy-hitting track, with a melody that’s been getting stuck in people’s heads—don’t say I didn’t warn you! We’ve been playing it live recently, and it’s been an absolute beast in the pit. Now, it’s time to check out the studio cut!”

“The accompanying video has been captured out here on our ongoing European tour by director Jens De Vos, highlighting the passion and metal madness of these amazing shows where fans and band are one!”

Liars & Thieves wurde von Jens Bogren gemischt und von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios gemastert.

Blood Dynasty ist das 12. Studioalbum von Arch Enemy. Die Platte enthält elf neue Tracks mit den für die Band typischen kraftvollen Gitarrenriffs und der gutturalen Power.

Vorbestellen kann man das neue Arch Enemy Album Blood Dynasty hier.

Neben den limitierten Deluxe-Editionen, die zwei exklusive Bonustracks enthalten, lohnt sich auch ein Blick auf die Ltd. Liquid Blood Vinyl, die exklusiv in den Band Stores erhältlich und auf 666 Exemplare limitiert ist.

Arch Enemy haben kürzlich ihre Rising From The North Co-Headline-Tour zusammen mit In Flames und den Special Guests Soilwork gestartet.

