Arjen Lucassen: veröffentlicht Video zur ersten Single „Lost Children Of The Universe“ aus dem kommenden Star One Album „Revel In Time“

Arjen Lucassen (Ayreon) ist zurück mit einem neuen Star One Album mit dem Titel Revel In Time. Das neue Album erscheint am 18. Februar 2022 auf InsideOut Music, mehr als zehn Jahre nach der letzten Veröffentlichung. Heute freut sich Arjen, die erste Single und das Video zum abschließenden Track Lost Children Of The Universe zu präsentieren.

Seht euch das Video hier an:

Arjen sagt dies über den Track:

„Dieses zehnminütige Epos ist der erste Videoclip/Single des neuen Star One Albums Revel in Time. Der Text ist inspiriert von dem Film Interstellar.

Dies ist eine etwas andere Version als auf der CD. Auf CD 1 singt Roy Khan die Leadvocals und auf CD 2 singt Tony Martin die Leadvocals. Für diese YouTube-Version habe ich ihre Stimmen kombiniert. Beide sind so großartige Sänger, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!“

Revel In Time Tracklist:

Fate Of Man 28 Days (Till The End Of Time) Prescient Back From The Past Revel In Time The Year Of ’41 Bridge Of Life Today Is Yesterday A Hand On The Clock Beyond The Edge Of It All Lost Children Of The Universe

Das Album wird ab dem 17. Dezember vorbestellbar sein und als Ltd. 2CD Digipack, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (inkl. einem Poster des Cover-Artworks) und als 180g Gatefold 2LP (inkl. dem Album auf CD & einem LP-Booklet) erhältlich sein.

CD 2 enthält alternative Versionen der gleichen Songs wie CD 1, jedoch mit anderen Sängern. Außerdem gibt es einen 5.1-Mix, eine High-Res-Audio-Version und ein exklusives, einstündiges Behind the Scenes-Video auf der Blu-ray, die dem Artbook beiliegt.

Arjen erklärt die Entscheidung, mit einem neuen Star One Album zurückzukehren:

„Ayreon ist so etwas wie das Mutterschiff für meine gesamte Musik. Es enthält all die verschiedenen Musikstile, die ich gerne höre und die ich gerne kreiere. Aber ich bin auch immer auf der Suche nach Herausforderungen und versuche, etwas Neues und Originelles zu schaffen. Die Arbeit innerhalb eines bestimmten Rahmens zwingt einen dazu, also beschränke ich mich manchmal gerne und konzentriere mich auf nur einen Stil. Bei Star One konzentriere ich mich zum Beispiel auf die Metalseite von Ayreon. Das bedeutet, dass man nicht den überschwänglichen Einsatz von akustischen Instrumenten wie Geige, Holzblasinstrumenten, Cello, Hörnern, Hackbrett, Mandoline usw. hören wird, die so oft auf Ayreon-Alben zu hören sind.“