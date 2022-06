Arthur Brown: veröffentlicht Video-Single „I Like Games“ vom neuen Album „Long Long Road“

Arthur Brown präsentiert die Video-Single I Like Games von seinem neuen Langspieler Long Long Road. Das Album erscheint am Tag von Arthurs 80. Geburtstag, dem 24. Juni 2022. Alle Details zum neuen Bluesrock-Meisterwerk des englischen Ausnahmesängers finden sich weiter unten in dieser Pressemeldung.

Das Video I Like Games steht unter folgendem Link zur sofortigen Veröffentlichung zur Verfügung:

Arthur Brown kommentiert: „Mein musikalisches Leben hat seine Wurzeln im ‚Blues’– oder im Blues, im Soul und im Jazz, um genau zu sein“, verrät der selbsternannte „God of Hellfire“. „Mit dem dem Song I Like Games lassen Rik Patten und ich die ungewaschene Blues-Sau raus. Einer meiner großen Einflüsse war Lightning Hopkins. An ihm und ebenso an Howlin‘ Wolf bewundere ich wie roh und unmittelbar sie auf ihre jeweils ganz eigene Art waren. Bessie Smith, Etta James und die frühe Tina Turner gehen vergleichbar leidenschaftlich mit unverstellten Gefühlen um. Ich hoffe, ihr mögt unseren Tribut an die Ursprünge des Rock und die ungezügelte Energie dieses Stücks, die einen erheblichen Teil meiner Long Long Road gepflastert hat. Ich ergreife diese gute Gelegenheit mit Vergnügen, um den Pionieren unserer Musik diese Hommage zu widmen und all jenen großartigen Künstlern zu danken, die meine eigene musikalische Fackel entflammt haben.“

Mehr zu Arthur Brown und dem neuen Album Long Long Road erfahrt ihr hier:

Arthur Brown – Line-Up:

Arthur Brown – Gesang, Gitarre, Piano

Rik Patten – Diverse Musikinstrumente

Arthur Brown online:

www.thegodofhellfire.com

www.facebook.com/arthurbrownmusic

www.instagram.com/godofhellfire_actual