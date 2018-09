Am 16. November erscheint ARTILLERYs neues Album ‚The Face Of Fear‚, der Nachfolger von ‚Penalty By Perception‚ (2016).

‚The Face Of Fear‚ ist das neunte Album der Band und das dritte im gegenwärtigen Line-up. Die Scheibe enthält neun brandneue, geradlinige in-your-face Tracks. Surft rüber zu metalblade.com/artillery und seht euch das Video zur ersten Single an, dem Titeltrack ‚The Face Of Fear‘! Pre-order-Bundles von ‚The Face Of Fear‚ findet ihr dort ebenfalls, und zwar in diesen Formaten:

— limitierte Digipak-CD mit 2 exklusiven Bonustracks

— schwarzes Vinyl, 180g

— opaque grey blue marbeld Vinyl (300 Einheiten – EU-exklusiv)

— golden yellow blue marbled Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

— blue green / white splattered Vinyl (100 Einheiten – EMP-exklusiv)

— blue/black marbled Vinyl (300 Einheiten – US-exklusiv)

Textlich bleiben ARTILLERY bei ihren Leisten und behandeln Themen wie die Vernichtung der Menschheit, Doppelmoral und drohende Schlimmstfallszenarien. ‚The Face Of Fear‚ entstand unter dem langjährigen Producer der Band, Søren Andersen, in den Medley Studios. Er saß dabei zum fünftem Mal hinterm Mischpult und garantierte einmal mehr einen Bombensound. Sein Kommentar zu ‚The Face Of Fear‚: „Unverfälscht und roh! Ein Teil des Materials stammt noch aus den frühen 1980ern, also schlugen wir generell eine Old-School-Richtung ein. Die Platte ist nicht sonderlich vielschichtig, sondern bietet klassischen Artillery-Thrash, und Bastholm ist diesmal besser denn je. Das Album kommt ohne Füllmaterial aus und wurde von allen Bandmitgliedern zusammen geschrieben. Ich bin total stolz darauf und hoffe, dass es allen genauso gut wie mir gefallen wird!“

Die Band zum Video von ‚The Face Of Fear‘: „Die meisten Szenen wurden in Amager außerhalb von Kopenhagen am Strand gedreht, und die Live-Sequenzen stammen von unserer Japan-Sause im Rahmen der Thrash Dominations Tour mit Exodus, Voivod und Sanctuary. Unser Freund Terkel Christensen hat das Video produziert und schon ‚When The Magic is Gone‘ von unserem letzten Album ‚Penalty By Perception‘ gemacht. Der Song handelt vom Ende der Menschheit. Wir schüren unsere Angst vor einem Weltuntergang, beuten den Planeten aber weiterhin respektlos aus.“

‚The Face Of Fear‚:

1 The Face of Fear

2 Crossroads To Conspiracy

3 New Rage

4 Sworn Utopia

5 Through The Ages Of Atrocity

6 Thirst For The Worst

7 Pain

8 Under Water (instumental)

9 Preaching to the converted

10 Mind Of No Return (Bonus der Erstauflage/ Neuaufnahme eines Songs vom ersten Demo aus dem Jahr 1982)

11 Doctor Evil (Bonus der Erstauflage / 2018er Version)

Seit ‚Penalty By Perception‚, mit dem die Band 2016 vier Danish Metal Awards gewann (Bestes Album, beste Band, beste Produktion und einen Ehrenpreis) tourten ARTILLERY um die Welt (Europa, Südamerika, Asien). Bis Ende 2018 spielen sie auf dem Copenhell Metal Cruise und in ihrer Heimat Dänemark, wo beim High Voltage Festival die Veröffentlichungs-Party stattfinden wird. 2019 stehen dann wieder Gigs in Europa, Südamerika und den USA an.

ARTILLERY sind:

Michael Bastholm Dahl – Vocals

Michael Stützer- Gitarre

Morten Stützer – Gitarre

Peter Thorslund – Bass

Joshua Madsen – Drums

ARTILLERY live:

26-27/10/18 DK – Copenhagen – Metalcruise

09/11/18 DK – Copenhagen – High Voltage (album release show)

24/11/18 DK – Odense – Metal Mekka

07/12/18 DK – Herning – Fermaten

22/05/19 AT – Wien – Viper Room

23/05/19 CZ – Kyjov – RocknRolla

24/05/19 CZ – Mlada Boleslav – Fararova Sluj

25/05/19 CZ – Brno – Unleaded Coffee



