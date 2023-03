ARXX: veröffentlichen am 31.03.2023 ihr Debütalbum Ride Or Dir via Submarine Cat Records

Die Queer-Altrocker ARXX aus Brighton werden am 31. März ihr Debütalbum Ride Or Die über Submarine Cat Records veröffentlichen.

Zufrieden damit, wo sie sich auf ihrer klanglichen Reise befinden, dient Ride Or Die als eine breitere Einführung in ARXX. Das von dem Brightoner Künstler Bonnie And Clyde gestaltete Artwork spiegelt dies wider und zeigt die Band auf der Vorderseite des Covers in der Natur, umgeben von Dingen, die man eher mit der Wüste in Verbindung bringt. Auf der Rückseite ist das Szenario umgedreht. Es stellt die Verschmelzung der beiden Musiker dar – Hannis ländliches Aufwachsen und Claras Jugend, die in Dubai aufgewachsen ist.

Das Album ist eine mutige, helle Platte, die Hannis persönliche Erfahrungen in den Mittelpunkt der Songs stellt. Die Texte sind ehrlich und wörtlich und scheuen nicht davor zurück, die Dinge beim Namen zu nennen – ein Schritt, der von der Liebe der Sängerin und Gitarristin zu Kate Nash inspiriert ist. „Die Texte von Kate Nash sind so ehrlich, dass man sich manchmal fast erschrecken muss, wie wörtlich sie ist“, erklärt Hanni. „Du schreibst über das, was dir passiert ist, und du schreibst nicht für jemand anderen.“

Dieser Songwriting-Ansatz begann mit The Last Time, einer glänzenden, emotionalen Schilderung der Nachwirkungen einer Trennung, die die Autorin als befreiend beschreibt. Das erste „Like“ lautete: „Packe deine Sachen zusammen, um sie zurückzuschicken“, und das hatte ich buchstäblich gerade getan“, erinnert sie sich. „Ich kam vom Postamt nach Hause und war sehr emotional und schrieb genau das, was ich getan hatte. Vielleicht gibt es diesen Druck, intelligenter oder poetischer zu schreiben, aber ich habe buchstäblich genau das geschrieben, was ich erlebt habe.“

Eine neu aufgenommene Version von Call Me Crazy mit Pillow Queens zeigt ARXX in ihrer kompromisslosesten Form, in der Hanni offen über ihre Erfahrungen mit psychischer Gesundheit spricht. Das Thema zeigt ihre Bereitschaft, die Schwierigkeiten des Lebens nicht zu beschönigen. „Wenn man versucht, eine ehrliche Darstellung von sich selbst zu geben, dann gehören auch die schwierigen Dinge dazu“, begründet Hanni. „Es war uns sehr wichtig, darüber zu singen und es nicht zu einer großen Sache werden zu lassen. Es sollte normal sein, darüber zu sprechen.“

Für diejenigen, die mit dem Sound des Paares bereits vertraut sind, mag die tanzbare Richtung, die einige Tracks einschlagen, überraschend sein. Aber es ist ein Schritt, der der Band gut steht und mehr Raum für Erfindungen bietet. Deep hätte die Band fast zerbrochen, fand aber schließlich seine endgültige Form durch die Inspiration einer Playlist, die sie im Studio laufen hatten. „Da war viel Muna drauf, viel Maggie Rogers, Timbaland, viel St. Vincent„, erinnert sich Clara. „Wir sind einfach in dieses seltsame Kaninchenloch des kantigen Pops abgetaucht“.

Bei dem metallisch stampfenden God Knows spielen sie mit Auto-Tune, wobei Hannis Stimme von dem Effekt umhüllt wird, der ihren Gesang zu etwas glättet, das eines Sci-Fi-Titelsongs würdig ist. Bevor es jedoch Texte, Akkorde oder Sounds für diesen Track gab, existierte er in den Köpfen des Duos als eine Szene, die in einem Film spielen würde. „Wir hatten die Idee, dass es wie eine nächtliche Fahrt durch eine Stadt sein sollte, in der es überall Neonlichter gibt“, erklärt Hanni. „Für mich passt es wirklich zu diesem Vibe von Dua Lipa oder The Weeknd. Ohne das Auto-Tune klingt es allerdings wie ein Country-Song.“

Ride Or Die ist unvorhersehbar und fesselnd und verkörpert eine Band, die vor Ideen nur so strotzt und sich nicht scheut, mit ihnen neue und ungewöhnliche Wege zu gehen, ohne dabei Kompromisse bei der Pop-Direktheit einzugehen. Das Album strotzt nur so vor Leidenschaft und Aufregung, ein Ergebnis des kontinuierlichen Engagements seiner Schöpfer, dem Weg zu folgen, den die Musik ihnen vorgibt. Als Musiker, die tief in das verliebt sind, was sie tun, sind ihre Ambitionen für die Zukunft bescheiden, wie z. B. in der Lage zu sein, die Band als Karriere aufrechtzuerhalten oder sie einfach in irgendeiner Form weiterzumachen, aber ihr Debütalbum kann nicht geleugnet werden – ARXX sind auf dem Weg zu gigantischen Dingen.

Ride Or Die – Tracklist:

1. Baby Uh Huh

2. Deep

3. Not Alone

4. God Knows

5. Ride or Die

6. Call Me Crazy ft. Pillow Queens

7. Stuck On You

8. What Have You Done

9. Never Want To Go Back

10. The Last Time

11. Iron Lung

12. Outro

Release-Daten (Deutschland, Österreich und die Schweiz):

Digital ab dem 31.03.23

CD ab dem 28.04.23

Vinyl ab dem 12.05.23

Genre: Indie Rock

Label: Submarine Cat Records / GoodtoGo

ARXX live

12th April – Köln/ Em Drugge Pitter

13th April – Popsalon Festival in Osnabrück

14th April – Haldern Pop Bar

ARXX online:

Instagram | Facebook | Website