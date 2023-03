Kollision: veröffentlichen im April eine neue Single

Sie kommen aus Berlin, sie sind zu zweit und sie machen eine Mischung aus Alternative und Post-Grunge. Live haben sich Kollision in der Bundeshauptstadt bereits einen Namen gemacht. Ihre Shows sind energiegeladen, eine einzige Party. Demnächst startet die Band auch mit neuen Songs durch. Nun ist es also an der Zeit, dass die Musik dieses Power-Duos mit der deutschen Musikszene kollidiert. Die erste Single Provinz macht sich am 20.04.2023 auf, die Reise in die digitale Welt anzutreten. Wer sich auf harte, rhythmische Riffrockpassagen in Verbindung mit poppigen Hooklines einlassen kann, für den ist Kollision ein absolutes Muss!

Manchmal muss es nicht der einfache, klassische Weg sein, eine Alternative-Rockband zu gründen. In manchen Fällen reichen auch zwei Protagonisten, bei denen zwei Herzen in einer Brust schlagen und die ganz genau wissen, wohin die Reise gehen soll. Malte und Christian durchlaufen einen Findungsprozess, in dem sie ihr kreatives Schaffen jeweils in diversen Punk-, Metal- und Alternativebands ausprobieren. Vor vier Jahren schließlich spielten die beiden Berliner zum ersten Mal gemeinsam in einer Band und es war sofort klar, dass zwischen ihnen eine ganz besondere Chemie beim Songwriting besteht. Aus diesem kollektiven Schaffensprozess heraus entsteht Kollision.

Mit eben dieser minimalen Besetzung schaffen es Kollision, Rockmusik zu gestalten, die absolut tanzbar ist. Alternative-Rock mit einer krassen Prise Post-Grunge ist das Rezept von Kollision. Der Groove steht im Mittelpunkt, alles wird extrem reduziert auf den Rhythmus. Die Auftritte der Band beinhaltet mehr als „nur“ ein Konzert, es ist eine Party, bei der alle Gäste zum Mitfeiern und Tanzen animiert werden.

Kollision ist daher mehr als nur eine klassische Rockband, es ist eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Band. Zwei Personen, die einen eingängigen Rocksound mit deutschen Texten präsentieren, der wohl auch generell für die Vielschichtigkeit der Kultur in der Bundeshauptstadt stehen kann.

Kollision online:

https://www.facebook.com/kollisionpostgrunge/