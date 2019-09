As I Lay Dying: „Shaped By Fire“ ab sofort erhältlich

Das Warten hat ein Ende! Gestern veröffentlichten das San Diegoer Quintett As I Lay Dying ihr siebtes Studioalbum Shaped By Fire über Nuclear Blast.

Die Band kommentiert: „Mit der Erschaffung von Shaped By Fire haben wir unsere eigenen Grenzen gesprengt, unseren eigenen Sound wiedergefunden, aber auch neue Ideen eingebracht, die wir bisher noch nicht ausprobiert hatten. Durch diese intensive Schaffensperiode haben wir nun den Eindruck, wirklich etwas geleistet zu haben.

Shaped By Fire wird uns immer sehr viel bedeuten, da es ein neues Kapitel für die Band aufgeschlagen hat, und wir freuen uns enorm, es endlich mit der Welt teilen zu können. Danke an alle Fans für ihren unendlichen Support und wir sehen euch hoffentlich bald alle auf Tour, wenn wir unsere neuen Songs spielen!“

Seht As I Lay Dying live auf ihrer Shaped By Fire Welttour. Nächste Woche kommt die Band für zwei Shows nach Russland und setzt die Tour anschließend in Europa in Begleitung von Chelsear Grin, Unearth und Fit For A King fort. Tickets sind hier erhältlich: http://asilaydying.com/tour

As I Lay Dying

Shaped By Fire Tour – Europe 2019

w/ Chelsear Grin, Unearth, Fit For A King

24.09. RUS St. Petersburg – Cosmonavt* TICKETS

25.09. RUS Moscow – Glavclub* TICKETS

27.09. D Leipzig – Haus Auensee TICKETS

28.09. D Hamburg – Sporthalle TICKETS

30.09. N Oslo – Rockefeller TICKETS

01.10. S Stockholm – Fryshuset Klubben TICKETS

02.10. DK Copenhagen – Amager Bio TICKETS

03.10. D Berlin – Columbiahalle TICKETS

04.10. CZ Prague – Forum Karlín TICKETS

05.10. D Munich – Zenith TICKETS

06.10. A Vienna – Gasometer TICKETS

07.10. H Budapest – Barba Negra TICKETS

09.10. I Milan – Magazzini Generali TICKETS

10.10. CH Zurich – Volkshaus TICKETS

11.10. F Grenoble – La Belle Electrique TICKETS

12.10. E Barcelona – Sala Apolo TICKETS

13.10. E Madrid – La Riviera TICKETS

15.10. F Paris – Bataclan TICKETS

16.10. B Brussels – Ancienne Belgique TICKETS

17.10. NL Tilburg – 013 TICKETS

18.10. D Saarbrücken – E-Werk TICKETS

19.10. D Cologne – Palladium TICKETS

*As I Lay Dying only

Shaped By Fire Tour – North America 2019

w/ After The Burial, Emmure

15.11. USA Las Vegas, NV – House of Blues TICKETS

16.11. USA Phoenix, AZ – The Van Buren TICKETS

18.11. USA Dallas, TX – House of Blues TICKETS

19.11. USA Houston, TX – House of Blues TICKETS

21.11. USA New Orleans, LA – House of Blues TICKETS

22.11. USA Atlanta, GA – Buckhead Theatre TICKETS

23.11. USA Charlotte, NC – The Fillmore TICKETS

24.11. USA Wantagh, NY – Mulcahy’s Pub and Concert Hall TICKETS

25.11. USA Boston, MA – House of Blues TICKETS

26.11. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts TICKETS

27.11. USA Pittsburgh, PA – Roxian Theatre TICKETS

29.11. USA Silver Spring, MD – The Fillmore TICKETS

30.11. USA Buffalo, NY – Town Ballroom TICKETS

01.12. USA Reading, PA – Reverb TICKETS

02.12. USA Cleveland, OH – House of Blues TICKETS

03.12. USA Chicago, IL – House of Blues TICKETS

04.12. USA Minneapolis, MN – Varsity Theater TICKETS

06.12. USA Denver, CO – Summit TICKETS

07.12. USA Salt Lake City, UT – The Complex TICKETS

09.12. USA Seattle, WA – El Corazón TICKETS

10.12. USA Portland, OR – Wonder Ballroom TICKETS

11.12. USA Sacramento, CA – Ace of Spades TICKETS

12.12. USA Ventura, CA – The Majestic Ventura Theater TICKETS

13.12. USA Los Angeles, CA – The Regent Theater *SOLD OUT*

14.12. USA San Diego, CA – SOMA TICKETS

15.12. USA Los Angeles, CA – The Regent Theater TICKETS

