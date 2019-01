Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der Heavy Metal Band Ascheregen Lass Es Raus veröffentlicht. Das Album Untot wird offiziell am 15. Februar 2019 auf CD über Pure Underground Records erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 1. Februar 2019.

Die deutsche Band Ascheregen mit Tunes Of War (Grave Digger)- Songwriting supporter A. Püschel und Kaleun Debus vom Promoportal Germany, hat endlich ihr lange erwartetes Debütalbum auf den Markt gebracht. Die durch viele Veröffentlichungen bekannten Musiker, vor allem Andreas Püschel, der schon in den 80er-Jahren in deutschen Heavy Metal-Bands wie Hammerschmitt oder Asgard aktiv war, haben sich entschieden als Gesangssprache Deutsch zu verwenden.

Deutsch wird ja von einigen Bands gesungen; die Kombination aus klassischem 80er-Jahre beeinflussten Heavy Metal mit deutschen Texten ist aber sehr selten und deswegen besonders attraktiv. Zudem hat man eine Sängerin und einen Sänger gewonnenen, die mit ihren kräftigen Stimmen die Songs zusätzlich veredeln. Wer auf der Suche nach neuen Ideen im traditionellen Heavy Metal-Bereich ist, wird mit der Band Ascheregen fündig. Von Dampfhammer-Songs bis zu schon fast philosophischen Stücken (vor allem textlich) ist hier eine breite Palette an eingängigem Songmaterial vertreten. Also selbst reinhören und Urteil bilden!!

Soundcloud

ASCHEREGEN – „Lass es raus“ @ Soundcloud

Line-Up:

Kaleun Cronos – vocals, guitars

Lilith Frost – vocals

Kratos P. – guitars

Daniel van Helsing – keyboard, piano, backing vocals

Leroy Blanche – drums

Herbert Maul – bass

Link

www.facebook.com/Ascheregen.Band/

