Asia: BMG veröffentlicht am 26.11.2021 die „The Official Bootlegs“

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete englische Band Asia wird am 26.11.2021 über BMG Records das neue 10CD-Boxset The Official Live Bootlegs, Volume 1 veröffentlichen. Am selben Tag erscheint auch ein digitales Album (ebenfalls The Official Live Bootlegs Volume 1) mit einer Auswahl von 24 Titeln aus dem kompletten Boxset.

Asia, Geoff Downes (The Buggles, YES, Keyboards), Steve Howe (YES, Gitarren), Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer, Schlagzeug) und John Wetton (King Crimson, UK, Bass/Gesang), gelang mit ihrem gleichnamigen Debütalbum sofort ein großartiger Erfolg. Die LP avancierte international zum meistverkauften Album des Jahres 1982 und die Single Heat Of The Moment erreichte in zahlreichen Ländern hohe Chartsnotierungen.

The Official Live Bootlegs, Volume 1 dokumentiert die enorme Anziehungskraft der Konzerttourneen nach der Veröffentlichung der ersten beiden Asia-Alben 1982 und 1983. Dieser Erfolg setzte sich nach der Reunion zum 25-jährigen Jubiläum von Asia im Jahr 2006 und den drei nachfolgenden hochgelobten Studioalben fort. Das neue Boxset enthält 5 Konzerte auf Doppel-CD von 1982 (Buffalo, NY, USA), 1983 (Worcester, MA, USA), 2007 (São Paulo, Brasilien), 2008 (Tokio, Japan) und 2010 (London, UK).

„Diese historische Sammlung repräsentiert einige unserer besten und prägendsten Live-Momente“, erklärt Geoff Downes, „von der allerersten Asia-Tournee 1982 und der `Alpha´-Tournee im Jahr darauf bis hin zu drei unserer vielen Reunion-Shows. Es war ein großes Privileg, die Musik von Asia auf diese verschiedenen Kontinente zu bringen und weltweit die Unterstützung der Fans zu spüren. Wir hoffen, dass dies großartige Erinnerungen wachruft und andere dazu inspiriert, die Musik von Asia zu schätzen“.

In den Konzerten der 1980er Jahren spielten Asia nur neue Musik der Band. Bei den „Reunion“-Tourneen interpretierte das Quartett dann auch Songs aus der Vor-Asia-Arä der einzelnen Bandmitglieder. Interessant war bei den Konzerten 2007 und 2008 auch die Aufnahme der Wetton/Howe-Komposition Ride Easy in die Setliste. Der Song wurde ursprünglich nur als B-Seite des Single-Hits Heat Of The Moment veröffentlicht und später als Dankeschön an die Fans für deren Unterstützung über ein Vierteljahrhundert in das Live-Repertoire aufgenommen.

Dies ist das erste Mal, dass diese Aufnahmen offiziell von ASIA veröffentlicht werden. Die Alben erscheinen in einer schönen Sammledition mit einem Original-Artwork von Roger Dean, der zuvor bereits alle Asia-Album-Artworks entworfen hat.

Asia: The Official Live Bootlegs, Volume 1 wird von BMG Records am 26. November als 10CD-Box und digital veröffentlicht.