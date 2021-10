Blind Guardian: spielen beim Gießener Kultursommer

Deutschlands erfolgreichste Prog-Power-Metal-Band Blind Guardian kommt am 19. August 2022 zum Gießener Kultursommer mit einem opulenten Live-Set. Die Veranstalter sind sehr glücklich: „Wir haben einige Jahre warten müssen, bis es endlich geklappt hat, aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn nach der aktuell so langen Pandemie bedingten Live-Pause auf den Konzertbühnen, ist das eine wunderbare Aussicht auf den Neustart auch auf unserem Schiffenberg“, freut sich Dennis Bahl. Ihre exzellente Live-Reputation wurde durch mehrere große Welttourneen im Laufe der letzten Jahre nachhaltig untermauert. In einer Welt, überhäuft von Trends und Plagiaten, sind Blind Guardian das Original – unverwechselbar und einzigartig. Im Frühjahr 2022 erscheint das sehnsüchtig erwartete neue Studio-Album.

Zum Auftakt spielen Mystic Prophecy. Der unbeugsame Wille zum Erfolg, frei nach dem Motto „It´s a long way to the top if you wanna Rock ’n´ Roll“, war in den letzten zwei Jahrzehnten der Antrieb für die Power-Metaller aus dem bayerischen Bad Grönebach. Resultierend hieraus entwickelte sich die von R.D. Liapakis 2001 gegründete Band zielstrebig und hartnäckig zu einer gewaltigen Heavy Metal-Maschine, die – wie kaum eine andere Band auf europäischem Boden – für unverfälschte Riffpower und Old-School Spirit, vereint mit modernem Zeitgeist, steht. Der Abend verspricht sehr viel und die Fans können sich auf drei Stunden geballten Metal freuen. Die historische Kulisse macht zudem dieses Konzert zu einem einmaligen Live-Erlebnis.

Bestuhlt / Unbestuhlt

Die Veranstaltung ist unbestuhlt.

Parken

Ohne Parkticket ist KEIN Parken auf dem Schiffenberg möglich! Der Shuttlebus zwischen der Haltestelle Rathenaustraße am Philosophikum I+II der Universität (P+R) und dem Schiffenberg ist kostenfrei – auch ohne Konzertticket.

Es besteht die Möglichkeit, auf den Parkplätzen vor dem Kloster Schiffenberg zu parken. Dieser Parkplatz ist auf 350 Fahrzeuge limitiert. Die Parktickets können auf 3 verschiedene Arten im Vorverkauf erworben werden:

1. Kombiniert: Online beim Kauf einer Konzertkarte als Zusatzoption.

2. Einzeln: Nur das Parkticket, wenn man bereits ein Konzertticket hat, im Shop.

3. Bei einer Vorverkaufsstelle kombiniert oder einzeln.

Die genauen Fahrpläne sowie eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung sind auf der Homepage www.giessener-kultursommer.de veröffentlicht.

Veranstaltung: Blind Guardian – Open Air 2022

Termin: Freitag, 19.08.2022

Ort: Kloster Schiffenberg Gießen / Gießener Kultursommer 2022

Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: 18.00 Uhr

Preise: 49,50 Euro inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf bei allen bekannten VVK-Stellen oder www.giessener-kultursommer.de

Ticket-Hotline: 0180-6040424* *(0,20 € aus dem dt. Festnetz / 0,60 € aus dem Mobilfunknetz)