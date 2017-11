Diese Woche, am 24. November, erscheint das Debütalbum der Thüringer Death Metaler Asphodelos. The Five Rivers Of Erebos wird 6 Tracks bei einer Spielzeit von 32 Minuten enthalten.

Als erste Kostprobe gibt es ab sofort den Song Crowns Are Inherited, Kingdoms Are Earned.

Aufgenommen und Produziert wurde das Album bei Norman Wille im Hörsturz Studio. Das Artwork stammt von Roberto Toderico.

Tracklist 1. Θάλαττα μελασος Πυρος 2. Crowns Are Inherited, Kingdoms Are Earned 3. Carnage 4. As We Open The Gate 5. Typhon 6. Nothingness

