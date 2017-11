UNDER THE BLACK SUN 2018: mit Master’s Hammer, Sigh und vielen mehr

Das UNDER THE BLACK SUN 2018 hat in den letzten Wochen kräftig am Billing geschraubt. Unter anderem sind Master’s Hammer, Sigh und Batushka mit in Friesack dabei. Hier die komplette Billing-Übersicht, der aktuelle Flyer und alle weiteren Infos:

777

Abhomine

A Canorous Quintet

Author

Batushka

Cirith Gorgor

FIN

Hellfire Deathcult

Horn

Master’s Hammer

Mosaik

Nocturnal

Schrat

Shroud Of Satan

Sigh

Weitere Bands kommen in Kürze.

Das UNDER THE BLACK SUN wird 2018 wieder auf der Freilichtbühne in Friesack stattfinden. Die neue Location hat das Veranstalterteam voll überzeugt.

Early-Bird-Tickets sind bereits erhältlich und können hier bestellt werden: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/21-under-the-black-sun-early-bird-hardticket.html

