Batushka beenden ihre „European Pilgrimage 2023 Tour“ am 05.03.2023 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Batushka, Hate

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 05.03.2023

Kosten: 32,00 € VVK

Genre: Black Metal, Blackened Death Metal

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events/1036624411063202

Am 05.03.2023 wird in Trier eine orthodoxe liturgische Messe gehalten, denn die Mönche von Batushka versammeln sich im Mergener Hof, um ihr Abschlusskonzert der seit Februar laufenden European Pilgrimage Tour darzubieten.

Bei Batushka dürfte jeder wissen, wer gemeint ist, denn die Black Metal Mönche machten in der Vergangenheit nicht nur auf den Konzertbühnen auf sich aufmerksam.

Die Insider wissen natürlich, dass es mittlerweile aus rechtlichen Streitigkeiten heraus zwei Batushka Black Metal Monk Kapellen gibt. Bei dieser hier handelt es sich um die von Bartłomiej „Bart“ Krysiuk, einfachheitshalber auch Batushka (Bart) genannt, damit die Fans wissen, um welche Batushka Fraktion es sich handelt.

Wer schon jetzt in feierlicher Stimmung in Vorbereitung des Osterfestes ist, sollte sich das Konzert von Batushka im Mergener Hof, nahe der Porta Nigra, am 05.03.2023 nicht entgehen lassen. Batushka werden ihren Fans in der bischöflichen Stadt Trier garantiert die unheilige Messe lesen. Amen!

Supportet werden die Black Metal Monks von den polnischen Blackened Death Metallern Göttern Hate. Diese werden die hohen Lieder der Blasphemie ihrer letzten Werke Rugia und Auric Gates Of Veles wie Engelszungen unters Volk bringen.

Hier kommt ihr direkt zur Eventseite des Mergener Hofes mit Link zum Vorverkauf.