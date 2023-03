Batushka beenden ihre „European Pilgrimage 2023 Tour“ am 05.03.2023 im Mergener Hof in Trier

Bands: Batushka, Hate, Summoner’s Circle, Paradise In Flames

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 05.03.2023

Kosten: 32,00 € VVK

Genre: Black Metal, Blackened Death Metal

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events/1036624411063202

Heute, am 05.03.2023, wird in Trier eine orthodoxe liturgische Messe gehalten, denn die Mönche von Batushka versammeln sich im Mergener Hof, um ihr Abschlusskonzert der seit Februar laufenden European Pilgrimage Tour darzubieten.

Da freue mich als Gläubiger des Black Metals natürlich sehr, dabeizusein. Der Mergner Hof in Trier entwickelt sich so langsam zu einer Krypta des (Black) Metals und ich als Pilger des Metals finde immer mehr den Weg zum coolen Club in unmittelbarer Nähe zur Porta Nigra. Hinzu kommt, dass die A 48 immer toll zu befahren ist, im Gegensatz zur meist sehr überfüllten A 3, die ich sonst nutze, um zu den Events nach Köln, Wiesbaden oder Frankfurt zu kommen. Der Mergener Hof steht also weiter hoch im Kurs in meinem Kalender für zukünftige Events.

Früh genug angekommen ist mal wieder Parkplatzsuche angesagt, das ist auch das einzige Manko hier. Heute bin ich mit dem Fiat Panda meiner Frau unterwegs, mit dem hat man doch wesentlich schneller eine (enge) Parklücke gefunden.

Also ab in den Mergener Hof. Da warten schon einige am Eingang, denn Door Open ist erst um 19:00 Uhr. Alles so cool wie immer und ich kann gleich zu Beginn Gastgeber Oliver begrüßen, mit dem ich mich immer sehr gerne unterhalte. So erfahre ich, dass heute neben Batushka und Hate noch zwei weitere Bands dabei sind. Diese sind allerdings schon bei der ganzen Tour dabei. Die hätte man also auch alle auf dem Tourposter vermerken können, auf dem sind neben Batushka nur Hate noch vermerkt.

Pünktlich um 19:30 Uhr ist Beginn. Den Abend eröffnen Paradise In Flames, eine Black Metal Band aus Brasilien. Von der Band habe ich bisher noch nichts gehört – mea culpa!! Eigentlich ein Quintett, sind sie heute zu nur zu viert da. Der Keyboarder ist nicht dabei. Da die Band einen starken symphonischen Ansatz hat, werden die klassischen Parts eingesampelt.

Die Vier erscheinen mit Kapuzen und verdeckten Gesichtern auf der Bühne, lediglich Bassist R. Aender kommt „unmaskiert“ auf die Bühne. Ich bin echt erstaunt, was das Quartett hier für einen genialen Gig hinlegt. Neben dem einzig verbliebenen Bandgründer A. Damien, der Gitarre und harsh voices übernimmt, springt natürlich Sängerin O. Mortis voll in die Augen. Sie ist zuständig für die klassischen Vocalparts und auch harsh voices. Wenn man von der gesanglichen Darbietung ausgeht, dürfte sie wohl eine klassische Gesangsausbildung haben. Recht schnell werden die Masken/Kapuzen fallen gelassen und die Musiker geben ihre Gesichter zu erkennen, auch Schlagzeuger S.J Bernardo, der etwas eng mit seinem Instrument vor den abgedeckten Kesseln von Batushka sitzt. Viel zu schnell ist ihr knapp halbstündiger Gig vorbei. Das Spektakel hätte ich mir noch eine Weile gerne weiter angesehen. Ihr letztes Album Act One nehme ich mir mit und unterhalte mich in der Umbauphase mit den sehr sympathischen Leuten noch etwas und verspreche, ihnen die Bilder zukommen zu lassen (muss ich noch machen).

Weiter geht es mit den amerikanischen Black Metallern Summoner’s Circle. Da stehen dann gleich sechs Musiker auf der Bühne. Mit schwarz/weißer Black Metal Bemalung sind sie ziemlich viel auf der Bühne in Bewegung. Da ist es schon schwierig, dass man sich bei dem wenigen Platz nicht gegenseitig umhaut. (Progressiv) Doom Death Black Metal ist ihre Essenz. Die Band aus Knoxville, Tennessee, hat seit 2018 tatsächlich schon drei Alben herausgebracht. Das letzte Album Chaos Vector stammt von 2021. Die Band hat Batushka bei deren USA-Tour wohl bei einem Gig supportet und konnten die Polen davon überzeugen, sie als Support nach Europa kommen zu lassen. Das sagte mir ein Bandmitglied im Anschluss nach dem Gig jedenfalls.

Es folgen nun Hate. Die Bühne wird für das Quartett ausstaffiert. Ein Menge Totenschädel (mit Rehgeweih) sind zu sehen. Was nun folgt, ist ein Black Death Feuerwerk allererste Güte. Man, ist die blasphemische Messe der Polen heiß und atemberaubend schnell! Gitarrist und Sänger Adam The First Sinner und seine Mannen legen den Mergener Hof hier nun in Schutt und Asche. 32 Jahre und zwölf Alben schlagen bei Hate zu Buche. Ihre geniale Professionalität merkt man. Unablässig wie eine Walze wird die Zeremonie eine knappe Stunde lang vollzogen. Ziemlich harter und heftiger Tobak, der richtig begeistert. Auf der Setliste stehen mehrheitlich Songs der letzten beiden Alben Auric Gates Of Veles und Rugia, darunter The Wolf Queen, Triskhelion, Rugia oder Sovereign Sanctity. Aber auch ältere Songs wie Hex vom Album Anaclasis: A Haunting Gospel Of Malice & Hatred werden gespielt. Mit diesem Song endet der heutige Gig. So abrupt wie der Gig angefangen hat, so abrupt endet er. Schade, eine Zugabe hätten wir alle hier wohl noch mitgenommen. Hate haben mit ihrem Auftreten gezeigt, dass sie berechtigt als Blackened Death Metal Götter geführt werden. Die hohen Lieder der Blasphemie ihrer letzten Werke Rugia und Auric Gates Of Veles sind wie Engelszungen auf die Fangemeinde heruntergeprasselt.

Nun wird alles für die unheilige Messe von Batushka auf der Bühne hergerichtet. Ich wundere mich ein wenig, dass der Bischof der Bischofsstadt Trier nicht unter den Anwesenden weilt. Ach klar, es ist ja eine orthodoxe Messe und zudem auch noch unheilig, wie konnte ich das vergessen? Die Bühne wird würdig hergerichtet. Überall umgekehrte orthodoxe Kreuze und Messingschalen, in denen später Feuer entfacht wird. Kerzen und Kerzenständer ebenfalls. Vor dem Schlagzeug wird eine Vorrichtung aus Plexiglas platziert. Auf der befinden sich eine Mutter Gottes und Jesus umgekehrt hängend am Patriarchenkreuz. Auf der Bühne stehen zudem einige Ikonen.

Drei der Batushka Monks erscheinen auf der Bühne und zünden die Kerzen in den Leuchtern an. Es sind die Backgroundsänger Monks, die sich schnell seitlich in den Hintergrund an der Seite der Bühne gesellen. Dann ertönt das Intro und der Rest der Truppe erscheint. Allesamt mit nackten Füßen und in prächtige schwarze Habits mit künstlerischen Elementen gekleidet. Das sorgt schon sehr für eine tolle Stimmung hier im Kellergewölbe. Endlich können wir hier Batushka erleben, die Black Metal Mönche, die in der Vergangenheit nicht nur auf den Konzertbühnen auf sich aufmerksam machten.

Die Insider wissen natürlich, dass es mittlerweile aus rechtlichen Streitigkeiten heraus zwei Batushka Black Metal Monk Kapellen gibt. Bei dieser hier handelt es sich um die von Bartłomiej „Bart“ Krysiuk, einfachheitshalber auch Batushka (Bart) genannt, damit die Fans wissen, um welche Batushka Fraktion es sich handelt. Dieser ist auch der Chef des polnischen Labels Witching Hour Productions und unterhält bei diesem einen Shop, der mittlerweile nicht mehr on ist. Hier hat er eine Menge Fans geprellt, die dort bestellt haben. Er hat die bestellte Ware einfach nicht versendet. Auch ich bin einer dieser Kunden, der die Ware nie bekommen hat. Einige der Shirts von Batushka, die im Merchraum hängen, hätte ich eigentlich zu Hause. So kann ich heute Abend leider kein Shirt von Batushka tragen, da sie mich nie erreichten 😉

Die Show der polnischen Black Metal Monks Batushka ist hier allerdings grandios. Bartłomiej „Bart“ Krysiuk zelebriert die unheilige orthodoxe Messe vorzüglich. Beschwörend zur Musik solcher Werke wie Господи / Hospodi, Раскол / Raskol, oder Царю небесный / Carju niebiesnyj zeigt er erhaben mal eine Ikone zu den Fans hin oder schlägt ein Glöckchen an. Er entfacht das Feuer nicht nur in den Messingschalen, sondern auch musikalisch hier im Keller. Mehr noch als die Musik, wirkt das optische liturgische Black Metal Geschehen auf der Bühne.

Die hier anwesenden Fans dürften ihr Erscheinen und die Teilnahme an der unheiligen Messe von Batushka in der bischöflichen Stadt Trier garantiert nicht bereut haben! Amen! Noch ein paar Worte anschließend mit Veranstalter Oliver und ab geht es nach Hause.