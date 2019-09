Assassin’s Blade: „Gather Darkness“ – Cover und Tracklist veröffentlicht

Am 18. Oktober 2019 wird das neue Album Gather Darkness der Heavy Metal Band Assassin’s Blade auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 04. Oktober 2019.

Die markante Stimme, die uns über die Jahrtausendwende die Songs von Exciter schmackhaft blutig aufgetischt hat, ist zurück. Jacques Bélanger präsentiert zum zweiten Mal mit seiner schwedischen Musikertruppe um ex-Portrait-Gitarrist David Stranderud und einigen Cult Of The Fox-Mitgliedern ein abendfüllendes Werk.

Vor drei Jahren debütierten Assassin’s Blade mit Agents Of Mystification, nun gibt es Gather Darkness vor den Latz geknallt. Und viel schöner wird sich kein Musik-Ereignis dieses Jahr gestalten, sofern man seine Metal-Hymnen haargenau zwischen die Ohren mit dem Sound von Exciter und Judas Priest gehämmert bekommen will.

Coverartwork:

Juha Vuorma – https://www.facebook.com/jvuorma/

Tracklist:

1. Tempt Not (The Blade Of The Assassin)

2. Call Of The Watch

3. Gather, Darkness!

4. The City That Waits

5. Dream Savant

6. Gods

7. The Ghost Of Orion

8. The Thaumaturge

9. I, Of The Storm

10. Soil Of The Dead

Total Playing Time: 45:28 min

Line-Up:

Jacques Bélanger – vocals

David Stranderud – lead-, rhythm guitars

Peter Svensson – bass, backing vocals

Bruno Buneck – lead-, rhythm guitars

Marcus Rosenkvist – drums, backing vocals

www.assassins-blade.com/

www.facebook.com/assassinsblademetal

