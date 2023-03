Atena: veröffentlichen neue Single/Video „Oh My“

Atena sind bekannt dafür, dunkle und emotionale Themen in ihrer Musik zu ergründen, typischerweise begleitet von intensiven Riffs, schreienden Vocals und schweren Breakdowns. Ihr brandneuer Track weicht jedoch von ihrem üblichen Stil ab, und Atena verlangsamen die Dinge und liefern eine atemberaubend gefühlvolle Ballade mit dem Titel Oh My.

Die Band erklärt:

„Die Intention hinter dem Song war es, einen emotionalen Soundtrack zu kreieren, der das Gefühl einfängt, dass das Leben vor deinen Augen abläuft, und wir haben uns dabei von Filmtrailern inspirieren lassen. Wir lieben die Ironie, dass Trailer oft besser sind als die Filme selbst, während sie gleichzeitig die gesamte Handlung verraten. Die Musik dazu ist normalerweise sehr gut, und wir wollten etwas davon in diesem neuen Track einfangen.“

Atena haben sich zu einem der bemerkenswertesten und experimentellsten Metalcore-Acts aus Norwegen entwickelt und beweisen, dass es in diesem Land mehr als nur Black Metal gibt. Sie vereinen Elemente des klassischen Metalcore mit urbanen Klängen und sprechen Themen an, mit denen junge Generationen heute konfrontiert sind. Der neue Track wurde von dem schwedischen Produzenten Henrik Udd (Bring Me The Horizon, Architects, Imminence) gemischt und gemastert.

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Oh My hier an:

Live seht ihr Atena im Mai zusammen mit Throw The Fight auf Europatour:

02.05. Hamburg, Bahnhof Pauli

03.05. Berlin, Badehaus

08.05. Wiesbaden, Schlachthof

09.05. München, Feierwerk

10.05. Köln, Helios 37

Über Atena:

In den letzten Jahren, und mit vier Alben im Gepäck, haben Atena bewiesen, dass sie mit ihrem unerbittlichen Mix aus harten Gitarren, elektronischen Samples und Hip-Hop Einflüssen, an der Spitze des Norwegischen Metalcore stehen.

Mit einer tiefen Inspiration klassischer Komponisten, Hip-Hop und der Liebe zu harter Musik, verweben Atena diese Elemente mit Texten, die von den schweren Zeiten im Leben handeln. Atenas aktuelles, von der Kritik gefeiertes Album Drowning Regret & Lungs Filled With Water, brachte ihnen internationales Lob ein.

Laut Metal Hammer UK muss „Atenas Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, gewürdigt werden“, während eine der größten Zeitungen Norwegens, Dagbladet, sie als „etwas Halbexotisches in der norwegischen Metal-Flora“ lobte.

Atena sind:

Vebjørn Iversen – Guitar

Jakob Skogli – Vocals

Ulrik Linstad – Bass

Fredrik Kåsin – Drums

https://www.facebook.com/atenaofficial/

https://www.instagram.com/atenaband/