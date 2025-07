Atom Juice: veröffentlichen gelichnamiges Debüt am 11.07.2025 über Heavy Psych Sounds

Die polnischen Psychedelic- und Progressive-Rocker Atom Juice präsentieren ihr schimmerndes Debütalbum, das ein wahres Ohrenschmaus für alle Liebhaber des Rock der 60er und 70er Jahre ist. Die Band, bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von Weedpecker, Makiwara und Clockmaid, kreiert einen warmen, multidimensionalen Sound, der stark von Größen wie Pink Floyd, The Allman Brothers Band, The Beatles, Pond und Nolan Potters Nightmare Band inspiriert ist. Das Album Atom Juice wurde vollständig in ihrem Proberaum aufgenommen und entfaltet ein akustisches Regenbogen-Spektrum aus üppigen Gitarrenschichten, traumhaften und verführerischen Gesangsharmonien sowie spacigen Effekten, die sich zu magischen Landschaften und anderenweltlichen Tagträumen vereinen, die sofort Realität werden, sobald man auf Play drückt. Taucht ein…

Atom Juice wird am 11.07.2025 auf LP, CD und digital über Heavy Psych Sounds veröffentlicht. Die Band freut sich auf Berichterstattung über dieses sublime Debüt. Atom Juice ist ein in Warschau ansässiges Quintett, das in der blühenden Underground-Szene Polens geschmolzenen psychedelischen Rock kreiert. Gegründet im Jahr 2022 von ehemaligen Mitgliedern namhafter Bands wie Weedpecker, Makiwara und Clockmaid, kombinieren diese Klangalchemisten ihre kollektive Erfahrung zu einem geist-erweiternden Gebräu aus progressiven Texturen und schwerer Psychedelia.

Mit wirbelnden Orgelklängen, schlangenartigen Gitarren und Rhythmen, die von meditativ bis seismisch wechseln, zollt der Sound von Atom Juice auf meisterhafte Weise Tribut an den Rock der späten 60er und frühen 70er Jahre. Jedes Mitglied bringt seine eigene Geschichte von Kellerkonzerten und Festivalbühnen mit, was zu Musik führt, die sowohl für Kopfhörerreisen als auch für schweißgetränkte Live-Auftritte geeignet ist.

Ihr Debütalbum fängt die rohe Energie ihrer improvisatorischen Wurzeln ein und zeigt gleichzeitig ein beeindruckendes Songwriting, bei dem hypnotische Melodien plötzlich in sternenreiche Abflüge übergehen. Für Fans des psychedelischen Kontinuums von den frühen Pink Floyd bis zu modernen Vertretern wie Pond und frühen Tame Impala bietet Atom Juice eine potente neue Variante der auditiven Expansion. Die Band spielt derzeit in den legendären Clubs Warschaus und bereitet sich auf ihre erste Studioübertragung bei Heavy Psych Sounds Records vor. Haltet euer drittes Auge offen: Die Reise hat gerade erst begonnen.