Borracho: mit „Machine Is The Master“ zurück im Ring

Das US-amerikanische Heavy Rock Trio Borracho hat mit Machine Is The Master eine neue, mitreißende Single veröffentlicht, die aus ihrem kommenden sechsten Studioalbum Ouroboros stammt. Dieses wird am 08.08.2025 über Ripple Music erscheinen.

Borracho kehren mit ihrem sechsten Studioalbum Ouroboros zurück – einem kraftvollen, riffgetriebenen Angriff auf den Zyklus des gesellschaftlichen Verfalls. Das Album, das im August über Ripple Music veröffentlicht wird, interpretiert das alte Symbol der Selbstzerstörung als scharfe Kritik an modernen Übeln wie psychischen Gesundheitskrisen, autoritärer Unterdrückung und kulturellem Verfall. Im Gegensatz zu den psychedelischen Erkundungen ihrer letzten beiden Veröffentlichungen liefert das Power-Trio ein kompromissloses Hard Rock Manifest. Mit beeindruckenden Riffs, groovigen Rhythmen, durchdringenden Vocals und unermüdlicher Energie bringen sie ihre Botschaft auf den Punkt: Die Menschheit frisst sich selbst auf, und Borracho sind hier, um den Chaos-Soundtrack zu liefern. Fans von Orange Goblin, Clutch und The Obsessed werden begeistert sein!

Zur neuen Single äußert sich die Band: „In the future, the Earth and everything we know is reduced to a subterranean hellscape ruled by a single global supercomputer. This computer, this machine, passes the time torturing the half-dozen humans still alive. It controls their movements, disfigures them, and keeps them alive. Adapted from the Harlan Ellison short story “I Have No Mouth and I Must Scream,” this song revisits a five-decade-old story as an all-too-accurate description of our near future, if not current present.“ Verpasst nicht ihr kraftvolles und fuzziges neues Video zu Vegas, Baby!