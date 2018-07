Wir haben großartige Neuigkeiten: Atrocity sind mit ihrem neuen Album Okkult II auf Platz 37 der deutschen Albumcharts eingestiegen!

Das Death Metal Schlachtschiff ist somit zum insgesamt 5. Mal mit einem Album in die deutschen Charts eingestiegen.

Atrocitys düsteres und brutales Death Metal Meisterwerk Okkult II ist ab sofort erhältlich und in unterschiedlichen Formaten verfügbar, wie z.B. als Jewel Case CD, limitiertes Mediabook mit anderem Artwork und Bonus CD, als limitierte Vinyl LP sowie als limitiertes Metall Box-Set inklusive dem Mediabook, einem T-Shirt, einem Sticker, Postkarten und einer signierten Autogrammkarte. Hier kann man das Album bestellen.

Atrocity – Okkult II (Jewel Case/LP)

1. Masters Of Darkness

2. Shadowtaker

3. Bloodshed And Triumph

4. Spell Of Blood

5. Menschenschlachthaus

6. Gates To Oblivion (Feat. Marc Grewe)

7. Infernal Sabbath

8. All Men Must Die

9. Phantom Ghost

10. Devil’s Covenant (Feat. LG Petrov)

11. The Golden Dawn



Atrocity – Okkult II (Mediabook w/ Bonus CD)

1. Masters Of Darkness

2. Shadowtaker

3. Bloodshed And Triumph

4. Spell Of Blood

5. Menschenschlachthaus

6. Gates To Oblivion (Feat. Marc Grewe)

7. Infernal Sabbath

8. All Men Must Die

9. Phantom Ghost

10. Devil’s Covenant (Feat. LG Petrov)

11. The Golden Dawn

Bonus CD

1. Masters Of Darkness (Instrumental Version)

2. Shadowtaker (Instrumental Version)

3. Bloodshed And Triumph (Instrumental Version)

4. Spell Of Blood (Instrumental Version)

5. Menschenschlachthaus (Instrumental Version)

6. Gates To Oblivion (Instrumental Version)

7. Infernal Sabbath (Instrumental Version)

8. All Men Must Die (Instrumental Version)

9. Phantom Ghost (Instrumental Version)

10. Devil’s Covenant (Instrumental Version)

11. The Golden Dawn (Instrumental Version)

Okkult II Videos:

Okkult II (Press Statements) – https://youtu.be/0rGkYTEB8Dk

Shadowtaker (Official Video) – https://youtu.be/0jEzVtQdJP0

Masters Of Darkness (Full Song) – https://youtu.be/By2Z_Qw0m68

Bloodshed And Triumph (Full Song) – https://youtu.be/iopstFHL8Rk

Spell Of Blood (Song Teaser) – https://youtu.be/K4jzUU48BFQ

Menschenschlachthaus (Song Teaser) – https://youtu.be/HyWt6EgsiTQ

Gates To Oblivion [Feat. Marc Grewe] (Song Teaser) – https://youtu.be/ygkK4MUef4c

Infernal Sabbath (Song Teaser) – https://youtu.be/sU320o0s0Ro

All Men Must Die (Song Teaser) – https://youtu.be/c0Oufo3rbRA

Phantom Ghost (Song Teaser) – https://youtu.be/GwUPTXRu-pY

Devil’s Covenant [Feat. LG Petrov] (Song Teaser) – https://youtu.be/4eCtKUf5Fvo

The Golden Dawn (Song & Album Teaser) – https://youtu.be/IAQ3tzbHGLk

http://www.atrocity.de

https://www.facebook.com/AtrocityOfficial

https://twitter.com/atrocitypage

https://www.youtube.com/user/AtrocityOfficial

https://www.instagram.com/atrocity_official

https://spoti.fi/2IJ8F9g

Kommentare

Kommentare