Aufgrund starker Nachfrage, wird Metal Blade das 2017er Wunderwerk von Igorrr, Savage Sinusoid, jetzt auch als Picture Disc verfügbar machen. Die PD erscheint am 17. August und ist ab sofort vorbestellbar, entweder bei EMP (hyperurl.co/igorrr) oder über unseren ebay-store (goo.gl/CFmFd8).

Igorrr live dates

25/07/18 Slovenia, Tolmin, Metaldays Festival

05/08/18 France, Langres, Chien à plumes Festival

11/08/18 Spain, Villena, Leyendas del rock Festival

16/08/18 Italia, Francavilla al mare, Frantic Festival

17/08/18 Hungary, Sasto, Fekete Zaj Festival

02/11/18 France, Sainte Clotilde, La Nuit de kal

08/11/18 Switzerland, Dudingen, Bad Bonn

09/11/18 France, Bourg en bresse, La Tannerie

10/11/18 France, Mulhouse, Nouma

17/11/18 France, Annecy, Brise Glace

Letztes Jahr haben Igorrr – das Projekt des französischen Musikers und eklektischen Komponisten Gautier Serre – ihr aktuelles Album Savage Sinusoid via Metal Blade Records veröffentlicht. Darauf vereinen sich elektronische Manipulationen, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, fetten Riffs, Grunts und operettenhaftem Gesang – doch so chaotisch das Ganze klingen mag, es steckt massig Herzblut dahinter. Previews zu Savage Sinusoid, wie making of Videos, die erste Single des Albums ieuD, sowie das Opus Brain Video (Regie: Garrick J. Lauterbach // vimeo.com/letterboxcollective), kann man sich hier reinziehen: metalblade.com/igorrr – dort könnt ihr das Album auch bestellen!

Kommentare

