Attractive Chaos: haben ihre zweite Single und ihr Video „As You Are“ veröffentlicht

Die französisch-italienische melodische Metal-Band Attractive Chaos hat ihre zweite Single und ihr Video As You Are veröffentlicht und ihre erste Europatour im Frühjahr 2023 angekündigt!

Attractive Chaos ist eine französisch-italienische Melodic-Metal-Band, die von Emma Elvaston, Clément Botz und Pietro Paolo Lunesu gegründet wurde. Im Januar 2022 beschlossen Emma und Pietro Paolo, sich zusammenzuschließen, um Attractive Chaos zu begründen. Es war offensichtlich, Clément Botz, Emmas musikalischer Partner seit jeher, zu ihrer Abenteuerreise einzuladen. Ihr Wunsch ist es, ihre Universen zu verschmelzen, um ein unbeschränktes und befreites Metal-Musikprojekt zu schaffen.

Pietro Paolo, Gründer der Metal-Bands Evenflow und Wonders, wird den Songs eine kraftvolle und progressive Rock-Basis geben. Clément, Komponist und Multiinstrumentalist von Beneath My Sins, wird seine Kreativität ausleben können, bietet er symphonische und elektronische Arrangements an. Ihr gemeinsamer Wunsch, die Melodie wieder in den Mittelpunkt der Songs zu stellen, wird es Emma, ​​Sängerin und Autorin von Beneath My Sins, ermöglichen, ihr gesamtes stimmliches Repertoire zu erkunden.

Im September 2022 veröffentlichte Attractive Chaos ihre erste Single Come To Me, die vom Publikum herzlich begrüßt wurde. Ihre erste EP The Fire Between Us, gemischt und gemastert von Simone Mularoni vom Domination Studio, wird am 12.04.2023 veröffentlicht. Bis dahin können Sie Attractive Chaos live erleben, da die Band im März und April 2023 mit den mächtigen Temperance und Phantom Elite durch Europa tourt!

Die Single As You Are ist das Lied, das jeder am Morgen hören sollte, bevor er den Tag beginnt. Die Musik ist progressiv, eingängig und dann bombastisch. Die Botschaft ist klar: Du bist einzigartig, du bist großartig und du sollst dein Leben so leben, wie du es willst! Es ist ein echter Energiebooster!

Attractive Chaos Tour:

mit With Temperance:

19.03.2023 Pitcher – Düsseldorf DE

mit With Temperance & Phantom Elite :

25.03.2023 Arci Tom – Mantova, IT

26.03.2023 Klub Kotač – Pula, HR

28.03.2023 Dvorana Gustaf Pekarna – Maribor, SI

29.03.2023 HARD PLACE – Zagreb, HR

30.03.2023 S8 Underground Club – Budapest, HU

31.03.2023 Zipp It – Cluj Napoca, RO

01.04.2023 Jack’s Cowhouse – Daskabat, CZ

02.04.2023 MELODKA – Brno, CZ

03.04.2023 Poland

04.04.2023 Futurum Music Bar – Prague, CZ

05.04.2023 Met-Bar – Lenzburg – CH

06.04.2023 – 7: Rock Box – Luxembourg City, LU

08.04.2023 Ragnarok Live Club – Bree, BE

09.04.2023 Nachtleben – Frankfurt, DE

Release Party mit Asylum Pyre

14.04.2023 La Péniche Antipode, Paris FR