Avatar: zwei neue Songs „Going Hunting“ und „Barren Cloth Mother“ veröffentlicht

Die Heavy Metal ’n‘ Roll-Visionäre, die unter dem Namen Avatar bekannt sind, sind ehrgeizige schwedische Rockzauberer der Extraklasse. Mit einer Reihe von gefeierten Alben und Videos und der immersiven Welt von Avatar Country, einem fantastischen Land, in dem Metal die Oberhand hat, sprengen sie die Grenzen zwischen Band, Theatertruppe und cineastischen Masterminds.

Wie gewohnt ist die Band mit nicht nur einem, sondern gleich zwei brandneuen Songs zurück.

Avatar haben offizielle Musikvideos zu Going Hunting, bei dem erneut Johan Carlén Regie führte, und zum Fan-Track Barren Cloth Mother veröffentlicht.

Das schwarz-weiß animierte Video zu Going Hunting zeigt ein riesiges Insekt als Protagonisten, gesichtslose Männer in Anzügen, die Band bei ihren Auftritten und vieles mehr in der Handlung. Es ist ein prächtiges und cineastisches Bild, wie man es von der Band erwartet.

Die Band hat außerdem bekannt gegeben, dass sie bei einem neuen Label unterschrieben hat. Sie sind jetzt Teil des Thirty Tigers Roster und haben ihr eigenes Black Waltz Records Imprint gegründet.

„Seit den frühen 60er-Jahren sind schwedische Kinder mit der Lektüre von Lee Falks Das Phantom aufgewachsen“, sagt die Band. „Die Legende besagt, dass das Phantom die Kraft von zehn Tigern hat. So hat Avatar nun die Kraft von drei Phantomen und ist damit endgültig unaufhaltsam. Thirty Tigers sind Innovatoren und wir freuen uns sehr, dass wir bei ihnen unterschrieben haben. Es ist gut, mit solch zukunftsorientierten Leuten zu arbeiten, die wirklich verstehen, was es bedeutet, in diesem Jahrtausend ein Künstler zu sein.“

Avatar weiter: „Das schreit nach einer Feier, und um diesen Anlass und die Tour, die wir gerade beginnen, zu feiern, haben wir uns entschieden, mit Going Hunting und Barren Cloth Mother ein paar Trommelfelle zu zerreißen. Beide Songs erzählen auf ihre Art und Weise von innerer und äußerer Dunkelheit. Wir segeln immer wieder über dunkle Ozeane und starren in den Abgrund. Diese Songs, so großartig sie auch sind, sind nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.“

Avatar auf Tour: