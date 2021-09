Thunder: kündigen die Expanded-Edition ihres Top 3-Albums “All The Right Noises” an

Die britischen Rocklegenden Thunder kündigen die Veröffentlichung der Expanded-Edition ihres 13. Studioalbums All The Right Noises am 24. September 2021 via BMG an. Die erweiterte Version folgt auf den Release des Original-Albums, das zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr erschien und mit dem die Band ihren großartigen Lauf mit einem weiteren Top 3-Album in UK ausbaute. Außerdem erntete der Longplayer lobende Kritiken vom Classic Rock Magazin (“eine hochklassige Tour de Force in Sachen Songwriting und temporeicher Ausführung”), über Press Association (“zügelloser Rock And Roll”) bis hin zu Fireworks (“trägt das Vermächtnis großartiger Rocksongs weiter”).

Die brandneue Expanded-Edition enthält eine DVD des Thunder TV-Specials, die um einige Extra-Songs erweitert wurden, die nicht Teil des Original-Streams aus dem vergangenen März waren. Das Material des TV-Specials wurde im Februar aufgenommen und in Form eines Streaming-Events als Reaktion zur von 2021 auf 2022 verschobenen Arena-Tour der Band ausgestrahlt. Bekannt für ihre mitreißenden und energiereichen Liveshows, in der die Fans immer eine bedeutende Rolle gespielt haben, entschieden sich Thunder statt eines gefakten Livekonzerts vor leeren Rängen für eine Performance im Stile eines TV-Auftritts à la “Old Grey Whistle Test” oder “Later… With Jools Holland”, bei dem das Publikum in Echtzeit via Zoom zugeschaltet war. So wurde die Idee zum Thunder TV-Special geboren.

Mitgefilmt in den Siyan Studios in High Wycombe war der Inhalt dieser einzigartigen Performance bisher ausschließlich für 48 Stunden am Wochenende der Albumveröffentlichung verfügbar. Die Setlist enthielt fast alle Songs des neuen Albums sowie einige der größten Hits der Band, ein Zoom-Q&A mit Fanclub-Mitgliedern sowie Set-Wechsel von elektrischen zu akustischen Tracks. Das 90-minütige Set wurde von Thunder-Fans rund um den Globus gefeiert und vom Classic Rock Magazin mit den Worten “Thunder sind in Spitzenform, offenbar lieben sie es, wieder zu performen und unterstreichen den besonderen Charakter in diesem TV-Special” gelobt.

Auch die Thunder-Gründungsmember Danny Bowes und Luke Morley werden sich im November 2021 auf eine UK-Tour begeben. Die Shows werden auf dem neuen Buch der beiden Bandkollegen Danny & Luke – The First 50 Years (1971-2021) aufbauen, das im September erscheint und ihre gemeinsame Geschichte vom ersten Treffen in der Mittelschule, über den Erfolg mit Thunder bis zum heutigen Tag erzählt.

Die Arena-Shows werden im Mai 2022 beginnen und am 28. Mai in der SSE Wembley Arena in London ihren Höhepunkt finden.

Tracklisting:

CD1

Last One Out Turn Off The Lights

Destruction

The Smoking Gun

Going To Sin City

Don’t Forget To Live Before You Die

I’ll Be The One

Young Man

You’re Gonna Be My Girl

St George’s Day

Force Of Nature

She’s A Millionairess

CD2

Firebird

Hero

The Fires That Roar

Pariah

You’re Gonna Be My Girl (Live)

Destruction (Live)

Last One Out Turn Off The Lights (Live)

Don’t Forget To Live Before You Die (Live)

Going To Sin City (Live)

I’ll Be The One (Live)

She’s A Millionairess (Live)

Young Man (Live)

DVD

Thunder TV Special:

· Intro

· Last One Out Turn Off the Lights

· Destruction

· She’s A Millionairess

· St George’s Day *

· The Devil Made Me Do It

· Going to Sin City

· Don’t Forget to Live Before You Die

· I’ll Be the One

· Serpentine

· A Better Man

· The Smoking Gun

· Force of Nature *

· Love Walked In

· You’re Gonna Be My Girl

· Young Man

· Dirty Love

* nicht Teil des Original-Streams

Plus:

Behind-The-Scenes & andere Outtakes

Question Time

Promo-Videos:

· Last One Out Turn Off the Lights

· Going to Sin City

· You’re Gonna Be My Girl

· I’ll Be the One

Audiotracks:

· Last One Out Turn Off the Lights (Single Edit)

· You’re Gonna Be My Girl (Single Edit)

· Destruction (Single Edit)

· I’ll Be the One (Single Edit)

· The Smoking Gun (Radio Session)

Format: 2CD+DVD Digipack. 20-seitiges Booklet