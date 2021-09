Imminence: neue Single/Video zu ‚Ghost‘

”Ghost ist ein perfektes Beispiel wie der kreative Fluss von Imminence einfach keine Grenzen kennt. Wir folgen nicht Trends oder versuchen, unsere Kunst in ein Format zu stecken, eher sind wir immer eifrig um das Unerwartete zu erkunden.” – Harald Barrett (Gitarre)

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer; veröffentlichen Imminence ihre neue Single Ghost – ein psychedelisches und übernatürliches filmisches Erlebnis, das mit dem Okkult flirtet und die dunkelsten Ecken des Geistes erforscht.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung der vorherigen Single Heaven In Hiding, die sofort zur am schnellsten wachsende Veröffentlichung in der Bandgeschichte wurde, übertrifft sogar den bisherigen Rekord von Temptation (Mai 2021). Imminence haben innerhalb weniger Monate zwei der erfolgreichsten Metalcore-Songs dieses Jahres veröffentlicht. Die Gruppe zeigt erneut ihre hemmungslose Vielfalt und Dynamik mit ihrem neuen Song Ghost.

Regisseur Pavel Trebukhin und Imminence haben mehr Zeit und Mühe denn je in die Videoproduktion gesteckt, die dem Zuschauer ermöglicht eine völlig neue Ebene der künstlerischen Geschichte zu erzählen und legt die Messlatte damit noch höher für das, was von einem schnellen aufstrebenden Metalcore-Act heute zu erwarten ist. Die neue Single ist ein knallharter Feuerball, der Einflüsse mischt, die es seit der Durchbruchssingle The Sickness (2015) nicht mehr gegeben hat und mit all den einzigartigen Features, die die Band durch die unverwechselbare Geigendarbietung von Sänger Eddie Berg erarbeitet hat.

Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde die neue Single in Schweden von Henrik Udd – dem preisgekrönten Produzenten, der bereits mit zahlreichen Bands wie Architects, Bring Me The Horizon, At The Gates und nun auch Imminence zusammengearbeitet hat. Die Ankündigung ihrer exklusiven Akustik-Tour Live In Concert Halls brachte der Band nicht nur Begeisterungsstürme ihrer Fans ein, sondern sicherte ihnen sogar einen Platz in den offiziellen Eventim Charts als eine der bestverkauften Tourneen in Deutschland. Imminence kündigte kürzlich eine neue europäische Headline-Tour an, die im Februar und März 2022 in 19 Städten stattfinden wird. Alle Veranstaltungsorte haben ihre Kapazität stark angezogen und somit werden dies die bisher größten Headline-Shows der Band sein.

Contra Promotion presents:

Imminence: Live In Concert – Europe 2022

15.02.22 DE – Leipzig, Täubchenthal

16.02.22 DE – Hamburg, Gruenspan

17.02.22 DE – Schweinfurt, Stattbahnhof

19.02.22 PL – Krakow, Kwadrat

20.02.22 CZ – Prague, MeetFactory

22.02.22 HU – Budapest, Barba Negra

24.02.22 DE – München, Backstage

25.02.22 DE – Stuttgart, Im Wizemann

26.02.22 IT – Milan, Legend Club

27.02.22 CH – Zürich, Exil

01.03.22 BE – Antwerp, Kavka

02.03.22 DE – Cologne, Kantine

03.03.22 UK – London, The Garage

04.03.22 FR – Paris, La Boule Noire

05.03.22 NL – Utrecht, De Helling

07.03.22 DE – Frankfurt, Batschkapp

08.03.22 DE – Berlin, Festsaal Kreuzberg

09.03.22 DE – Münster, Sputnikhalle

10.03.22 DE – Hannover, Musikzentrum

Tickets: https://www.contrapromotion.com/en/artists/imminence

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

www.imminenceswe.com

www.facebook.com/imminenceswe