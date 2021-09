Demiser: unterschreiben weltweiten Vertrag mit Blacklight Media Records / Metal Blade Records

Blacklight Media Records / Metal Blade Records ist stolz darauf, Demiser in ihrem weltweiten Roster willkommen zu heißen!

Demiser wurden 2018 aus dem Urschlamm der Metal-Szene von South Carolina gegründet und sind wahre Heavy Metal-Helden. Mit Einflüssen aus dem Black Metal der ersten Welle und dem Thrash der 80er Jahre, gepaart mit einer gesunden Dosis NWOBHM, haben Demiser schnell einen Sound entwickelt, der ganz und gar ihr eigener ist. Es ist waffenschwingender, kehlenzerschneidender Blackened Thrash Metal, der die Tore des Himmels stürmt… und er wird größer als je zuvor.

Die Band kommentiert: „Demiser können es kaum erwarten, mit zwei der Besten Labels des Metals, Blacklight Media und Metal Blade Records, unsagbare Blasphemien in die Welt zu spucken! Mit ihrer Unterstützung werden sich bald alle der Sünde hingeben…“

Seit ihren bescheidenen Anfängen haben Demiser hart daran gearbeitet, sich in der Szene einen Namen zu machen, seit sie 2019 zum ersten Mal durch die Ostküste und den Mittleren Westen tourten. Die Veröffentlichung ihres international gelobten Debüts Through The Gate Eternal auf Boris Records im Jahr 2021 war nur ein weiterer Schritt, um sich eine treue Fangemeinde aufzubauen. Die Band hat sich einen Ruf für überlebensgroße, überdrehte Liveshows erarbeitet, bei denen die frenetischen Fans nach mehr betteln. Langsam wird die Saat gesät – die nächste große Heavy-Metal-Band sprudelt aus den verdrehten Hinterwäldern South Carolinas hervor!

Jetzt, nachdem sie sich mit Blacklight Media / Metal Blade zusammengetan haben, planen Demiser, weiterhin akustisches Höllenfeuer zu schreiben und zu veröffentlichen, das speziell dafür gemacht ist, Whiskey in dein Ohr und Bosheit in dein Herz zu gießen. Diese rasenden Blutfresser wollen die Fackel weiter tragen, die durch den Triumph von Through The Gate Eternal entzündet wurde, und ihren geschwärzten Todessturm auf die Welt mit der Unterstützung von zwei Metal-Powerhouses fortsetzen! Die Fans können ihr Blacklight Media / Metal Blade Debüt im Jahr 2022 erwarten!

Demiser Line-Up:

Defiler – Bass

Demiser the Demiser – Vocals

Infestor – Drums

Gravepisser – Guitars

Phalomancer – Guitars

