Seit Mai tobt Avatariums neuester Sturm Hurricanes And Halos durch die Welt, doch schon juckt es den schwedischen Doom-Virtuosen um Frontfrau Jennie-Ann Smith wieder in den Fingern. Nach ihrem gefeierten Auftritt beim finnischen Tuska Festival können sie es nicht erwarten, den anderen Teilen Europas die neuen Songs live zu präsentieren und die Fans in ihre Welt aus finsterer Poesie und mystischen Momenten zu entführen. Heute enthüllt die Band einen Tourtrailer, den ihr hier sehen könnt:

Gemeinsam mit ihren griechischen Doomkollegen The Slayerking sucht die Band deshalb ab Mitte September die folgenden Städte heim auf ihrer Hurricanes And Halos Tour 2017.

Metal Hammer, MusiX, Sonic Seducer, Rocks und metal.de präsentieren:

Hurricanes And Halos Tour 2017

Avatarium + special guest The Slayerking

15.09. D Langen – Stadthalle

16.09. D Essen – Turock

17.09. D Nürnberg – Hirsch

18.09. D Berlin – Musik und Frieden (Black Room)

19.09. D Hannover – Musikzentrum

20.09. D Erfurt – From Hell

21.09. D Siegburg – Kubana

22.09. NL Oss – Groene Engel

23.09. B Vosselaar – Biebob

24.09. NL Zaandam – Podium De Flux

25.09. F Paris – Glazart

26.09. D Stuttgart – Universum

27.09. I Mailand – Legend Club

28.09. D München – Backstage

29.09. A Wien – Viper Room

30.09. H Budapest – Dürer Kert

