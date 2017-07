Bereits letzte Woche hatten die True Norwegian Black Avantgardisten Enslaved die Daten für ihre europäische Headlinetour berkannt gegeben, die am 10. November in Deutschland losbricht.

Doch jetzt ist die Zeit gekommen, noch zwei norwegische Shows der ganz besonderen Art anzukündigen, die zur Feier des Albumreleases in Oslo und Bergen gespielt werden!

Erlebt Enslaved erstmals mit ihren neuen Songs auf der Bühne bei den folgenden Daten:

AISA & Time Out Agency präsentieren:

12.10 N Oslo – Blå

13.10 N Bergen – Garage

Als Vorband seht ihr die Post Blackened Hardcore Herren von Sibiir.

Für beide Shows wurden einzigartige Poster entworfen, von denen ihr ein Exemplar gratis zu Eurem Konzertticket erhaltet.

Tor Ola Svennevig von Ihuda Tattoo designte das Oslo-Poster, während Jannicke Wiese-Hansen von Nidhogg Tattoo das Plakat für Bergen entwarf.



Diese Shows werden einzigartig und in bewusst kleinem Rahmen stattfinden, um die Nähe zu den Fans zu gewähren. In beiden Städten könnt Ihr die Band deshalb am Merchstand treffen und in Oslo besteht sogat die Chance, das Album zu erwerben, bevor es offiziell am kommenden Tag erscheint.

Ivar verkündet:

Das Erschaffen dieses Albums war das intensivste Erlebnis für mich, vom Schreiben der ersten Note bis zur Fertigstellung der letzten Aufnahme. Jetzt, wo es vollendet ist, kam mir erstmals in den Sinn, dass wir die Songs ja auch live performen müssen – und ich kann es nicht erwarten! Diese neue Scheibe ist ein so großer Schritt für uns als Band und wir sind extrem stolz darauf. Es live zu spielen, wird sich anfühlen wie die Detonation von 1400 Feuerwerkskörpern in einem Wurmloch. Ich weiß nicht so recht, wozu es führen wird, aber genauso unberechenbar ist dieses Album!

