Aviana: veröffentlichen neue Single / Video ‚Rage‘

Nach der Einführung der neuen Aviana mit den vorangegangenen Singles Retaliation & Oblivion ist der schwedische Metalcore-Act nun mit einem neuen Song mit dem Titel Rage zurück.

Die Single ist der nächste Teil des dunklen Pfades, der durch die aktuelle Aviana-Geschichte führt und mehr über das nächste Kapitel der Geschichte unter der Leitung von Sänger Joel Holmqvist erklärt.

„Ich habe die neue Aviana-Ära mit einer bitteren Einstellung begonnen und das zeigt sich in den Texten. Ich wollte die ganze Frustration von meiner Brust nehmen. Aber ich habe angefangen, in eine andere Richtung zu denken, als ich Rage geschrieben habe. Ich fing an, über Wachstum und den Blick nach vorne zu schreiben. Bei den Texten in Rage geht es darum, weiterzukämpfen und für nichts aufzuhören. Die alte Denkweise aufgeben und einen anderen Weg einschlagen.“ sagt Joel.

Schaut Rage jetzt:

Kill The Lights United Kingdom 2022

With special guest: Aviana

2022.03.09 Bridgend @ Hobos

2022.03.10 Bournemouth @ The Anvil

2022.03.11 Birmingham @ Asylum 2

2022.03.12 Manchester @ Star And Garter

2022.03.13 Glasgow @ The Garage Attic

2022.03.15 Leeds @ The Key Club

2022.03.16 Nottingham @ The Old Salutation

2022.03.17 Bristol @ Rough Trade

2022.03.18 London @ Boston Music Room

2022.03.19 Brighton @ Green Door Store

Tickets on sale now: www.avianaofficial.com

Mehr über Aviana:

Mitglieder: Joel Holmqvist

Heimat: Norrköping, Sweden

Label: Arising Empire

Web:

http://www.avianaofficial.com

http://www.facebook.com/avianaswe