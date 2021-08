Criminal: veröffentlichen Lyricvideo zur neuen Single „Live On Your Knees“

Am 17. September werden Criminal ihr neues Album Sacrificio via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen neuerlichen Vorgeschmack auf Sacrificio bietet euch das Lyricvideo zur neuen Single Live On Your Knees, das ihr euch hier ansehen könnt:

Anton Reisenegger (Gesang/Gitarre) kommentiert das Ganze wie folgt: „Live On Your Knees ist der Eröffnungstrack und auch der erste Song, den Danilo und ich für das Album geschrieben haben. Es ist wahrscheinlich einer der schnellsten und brutalsten Songs auf dem Album. Seine Death-Metal- und Hardcore-Vibes der späten 90er-Jahre schlagen einem direkt ins Gesicht und lassen einen nicht mehr los. Der Text ist eine Botschaft von Freiheit und Unabhängigkeit in diesen Zeiten des Aufruhrs und der Unsicherheit. Ben Liepelt hat mit dem Lyric-Video einen tollen Job gemacht, und wir können es kaum erwarten, dass jeder es sehen, hören und fühlen kann!“

Das Video zur ersten Single Zona De Sacrificio (Regie: Carlos Toro / Abysmo Films, der bereits mit Kreator, Arch Enemy, Rob Halford gearbeitet hat), könnt ihr euch nach wie vor hier ansehen: metalblade.com/criminal – dort kann das Album in diesen Formaten vorbestellt werden:

