Awaken haben ein neues offizielles Video zu Moment Of Truth veröffentlicht. Der Song ist auf dem Doppelalbum Out Of The Shadows enthalten, welches am 27. November 2020 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Das Album ist ebenfalls als Download erhältlich.

LINE-UP:

Glenn DaGrossa – vocals

Eric Wirsing – guitars

Eddie Jucius – bass

Andrew Colyer – keyboards piano

Mike Marrone – drums

Quelle: Pure Steel Records