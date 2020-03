Axel Rudi Pell: neues Album wird nun erst am 08.05. veröffentlicht

Aufgrund der derzeitigen Situation wird das neue Axel Rudi Pell Album Sign Of Times verschoben! Der neue Veröffentlichungstermin ist der 8. Mai 2020!

Die Tournee im Mai wird in das Frühjahr 2021 verschoben, die Tour im Herbst bleibt bis auf Weiteres erst mal bestehen…. Hier können aber auch noch einige Gigs hinzu kommen, über die wir euch aber schnellstens informieren werden.

Tour 2020:

15.10. DE-Bremen – Aladin

16.10. DE-Dresden – Tante Ju

20.10. AT-Wien – Szene

21.10. DE-Nürnberg – Hirsch

23.10. DE-Memmingen – Kaminwerk

24.10. DE-Erfurt – Central

27.10. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

28.10. DE-Stuttgart – LKA Longhorn

30.10. CH-Pratteln – Z7

01.11. DE-Bochum – Zeche

Sign Of The Times erscheint am 8. Mai 2020 über SPV/Steamhammer in den folgenden Formaten:

=> Ltd. DigiPak

=> Jewel Case Clear Tray Edition

=> 2LP Gatefold, 140 g, rot mit schwarzen Schlieren, bedruckte Innnentaschen

=> 2LP Gatefold Exklusiv Editionen bei EMP und Nuclear Blast

=> Download / Streaming

=> Ltd Boxset incl.: CD Digi, 2LP in exklusiver Farbe, A1 Poster, Magnet, Sticker, A5 Fotokarte, Button und einiges mehr

=> CD/LP Bundle mit Shirt (exklusiv im Steamhammer Shop)

Pre-Order Link

Die Zahlen sprechen für sich: Über 1.7 Millionen verkaufte Alben weltweit, allein 2.6 Millionen Streams für den Top 10-Vorgänger Knights Call (2018). Jetzt veröffentlicht Axel Rudi Pell mit Sign Of The Times sein 18. (!) Studioalbum in 31 Jahren. Aber nicht die Quantität, sondern die Qualität ist entscheidend. Seine Beständigkeit erfährt eine immer höhere Wertschätzung in der weltweiten Hard & Heavy Community. Denn nicht immer, aber immer öfter fällt der Begriff ‚Kult‘, wenn von Axel Rudi Pell die Rede ist. Er selbst kann mit dem Begriff nicht viel anfangen, „aber wenn man so lange so erfolgreich dabei ist, dann hat man sich so etwas vielleicht auch verdient.“ Das klingt nicht nur bodenständig, sondern ist auch so gemeint.

Mit dem Double Bass-Klopfer Gunfire liefert Pell den wohl besten Opener der letzten fünfzehn Jahre ab; Bad Reputation ist ein straightes Melodic Rock-Juwel; das beim Soundcheck entstandene Titelstück kommt gewohnt episch daher; der Up Tempo-Rocker The End Of The Line besticht mit seinem langen und trotzdem eingängigen Chorus genauso wie die Ballade As Blind As A Fool Can Be. Interessant wird es in der zweiten Hälfte des Albums, denn hier bricht Pell einige Male aus seiner eigenen Tradition aus: Wings Of The Storm ist eine moderne Hommage an die Coverdale/Hughes-Ära von Deep Purple, als hätte sie Jimi Hendrix eingespielt. Das intensive Waiting For Your Call markiert die beste Gesangsleistung von Gioeli, während Living In A Dream mit seinem Reggae-(!) Intro nicht nur die anderen Bandkollegen überrascht hat. Into The Fire schließlich beendet episch, aber nicht zu ausufernd das Album. Überlange Songs gibt es diesmal nicht, die Soli sind songdienlicher und melodischer geworden, ein Qualitätsabfall ist nicht zu bemerken.

Man sieht, Axel Rudi Pell kann sich selbst und seine Fans doch noch überraschen. Ein besseres Geschenk zum anstehenden 60. Geburtstag gibt es sicherlich nicht.

Sign Of Times Tracklist:

1. The Black Serenade (Intro)

2. Gunfire

3. Bad Reputation

4. Sign Of The Times

5. The End Of The Line

6. As Blind As A Fool Can Be

7. Wings Of The Storm

8. Waiting For Your Call

9. Living In A Dream

10. Into The Fire

Line-Up:

Johnny Gioeli – Lead and Backing Vocals

Axel Rudi Pell – Lead, Rhythm and Acoustic Guitars

Ferdy Doernberg – Keyboards

Volker Krawczak – Bass

Bobby Rondinelli – Drums