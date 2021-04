Axewitch: offizielles Lyrik Video zu „The Pusher“ veröffentlicht

Axewitch haben ein neues offizielles Lyrik Video zu The Pusher veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album Out Of The Ashes Into The Fire enthalten, welches am 30. April 2021 auf CD und Vinyl über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, Bonus CD und insert auf Vinyl erscheinen.

Bandmitglieder:

Anders Wallentoft – vocals, keyboards

Magnus Jarl – guitars

Mikael A Deild – guitars

Björn Hernborg – bass, vocals

Mats Johanson – drums

