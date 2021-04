Die ukrainischen Okkult Rocker Sinoptik veröffentlichen ihre dritte Single Sell God’s Number.

Das neue Studioalbum The Calling erscheint am 11. Juni.

Das Video zu Sell God’s Number wurde im Korostyshev Internat in der Ukraine gedreht, in das die Band eingeladen wurde um für die Kinder ein Konzert zu spielen.

Sänger Dmitry hat folgendes von der Entstehung des Videos und der Zusammenarbeit von Sinoptik und dem Internat zu erzählen:

„Im Dezember 2020 wurde ich von einem freiwilligen Mitarbeiter des Internats kontaktiert. Er fragte mich, ob wir als Band das Internat besuchen und ein bißchen Zeit mit den Kindern verbringen könnten. Es gehen dort 100 Kinder zur Schule und die Hälfte von ihnen lebt dort, da sie keine Eltern haben. Die Kinder haben unterschiedliche Arten von körperlichen und geistigen Einschränkungen und manche wurden Opfer häuslicher Gewalt. Wir wollten den Alltag der Kinder zeigen und auf ihr Schicksal aufmerksam machen, also dachten wir, es wäre eine gute Idee, unsere Erfahrung zu filmen. Wir kamen an die Schule und veranstalteten eine ordentliche Konzert-Party für diese Kids. Wir brachten ihnen Geschenke, aßen zusammen Mittag und spielten an der frischen Luft. Wir hatten eigentlich einen Plan, was wir filmen wollten, aber die Kids warfen den komplett über den Haufen mit ihrer Action und Energie, was unser Video am Ende nur noch besser machte. Ich bin sicher, dass die Kinder diesen Tag für den Rest ihres Lebens in Erinnerung behalten werden. Der Alltag dieser Kinder ist hart und nicht zu vergleichen mit unseren alltäglichen Problemen. Sie sind absolute Superhelden, weil sie jeden Tag kämpfen und gewinnen.“

Sell God’s Number ist ein Lied über Entscheidungsfreiheit:

„In dem Song geht es um Entscheidungen und darum, dass wir oft nicht zu schätzen wissen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben zu wählen. Oft treffen wir eine leichtsinnige Entscheidung und ändern dann unsere Meinung, sobald auch nur das kleinste Hinderniss auftaucht. Man sollte sich immer bewusst sein, dass es viele Menschen gibt, die keine Wahl haben.“